Modal Hemat Rasa Dahsyat, Begini Cara Membuat Oseng Usus Ayam Pedas yang Gurih

Resep Oseng Usus yang Enak dan Murah Meriah. (freepik.com)

JawaPos.com – Oseng usus ayam menjadi salah satu menu rumahan yang banyak digemari karena memiliki cita rasa gurih, pedas, dan aroma rempah yang menggugah selera.

Meski menggunakan bahan yang sederhana dan ekonomis, usus ayam dapat diolah menjadi hidangan lezat apabila dimasak dengan teknik yang tepat.

Tekstur usus yang empuk dengan balutan bumbu pedas membuat menu ini cocok dijadikan lauk sehari-hari. Bahkan, rasanya yang nikmat sering kali membuat porsi nasi bertambah.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep oseng usus ayam pedas yang mudah dibuat di rumah.