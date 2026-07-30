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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 31 Juli 2026 | 05.25 WIB

Modal Hemat Rasa Dahsyat, Begini Cara Membuat Oseng Usus Ayam Pedas yang Gurih

Resep Oseng Usus yang Enak dan Murah Meriah. (freepik.com)

JawaPos.com – Oseng usus ayam menjadi salah satu menu rumahan yang banyak digemari karena memiliki cita rasa gurih, pedas, dan aroma rempah yang menggugah selera.

Meski menggunakan bahan yang sederhana dan ekonomis, usus ayam dapat diolah menjadi hidangan lezat apabila dimasak dengan teknik yang tepat.

Tekstur usus yang empuk dengan balutan bumbu pedas membuat menu ini cocok dijadikan lauk sehari-hari. Bahkan, rasanya yang nikmat sering kali membuat porsi nasi bertambah.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep oseng usus ayam pedas yang mudah dibuat di rumah.

Bahan-bahan Oseng Usus Ayam:

  • 500 gram usus ayam
  • 200 ml air
  • 2 batang serai
  • 3 lembar daun salam
  • 6 lembar daun jeruk
  • 1 sendok teh garam
  • 1 sendok teh gula pasir
  • 1,5 sendok teh kaldu jamur

Bumbu Halus:

  • 80 gram bawang merah
  • 40 gram bawang putih
  • 10 gram jahe
  • 10 gram kunyit
  • 4 butir kemiri
  • 10 gram lengkuas
  • 20 gram cabai rawit merah
  • 35 gram cabai merah besar
  • 20 gram cabai keriting merah

Bahan untuk Merebus Usus:

  • 2 liter air
  • 1 sendok teh garam
  • 4 lembar daun salam
  • 15 gram lengkuas
  • 1 batang serai

Cara Membuat Oseng Usus Ayam Pedas:

  1. Bersihkan usus ayam terlebih dahulu, kemudian potong sesuai selera dan sisihkan.
  2. Rebus usus ayam menggunakan air bersama serai yang sudah dimemarkan, lengkuas, daun salam, dan garam. Masak hingga teksturnya menjadi lebih empuk.
  3. Setelah matang, angkat usus ayam lalu tiriskan.
  4. Selanjutnya, buat bumbu halus dengan menghaluskan bawang merah, bawang putih, kemiri sangrai, jahe, kunyit, lengkuas, cabai rawit, cabai merah besar, dan cabai keriting merah menggunakan sedikit air.
  5. Panaskan minyak dalam wajan, lalu tumis bumbu halus hingga harum dan matang.
  6. Masukkan daun salam, serai, daun jeruk, garam, gula pasir, serta kaldu jamur. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata.
  7. Tambahkan air, kemudian masukkan usus ayam yang sudah direbus.
  8. Masak hingga bumbu meresap dan kuah sedikit menyusut agar rasa pedas gurih semakin kuat.
  9. Setelah matang, angkat dan sajikan oseng usus ayam bersama nasi putih hangat.

Oseng usus ayam pedas ini menjadi pilihan tepat bagi Anda yang ingin menikmati lauk lezat dengan bahan sederhana. Dengan bumbu yang kaya rempah dan rasa pedas yang menggoda, menu ini bisa menjadi favorit keluarga di rumah.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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