Resep Ayam Goreng Ungkep Modern, Gurih Maksimal dengan Minyak Minimal

JawaPos.com - Ayam goreng menjadi salah satu menu favorit banyak orang karena rasanya yang gurih dan mudah dipadukan dengan berbagai jenis sambal.

Namun, proses memasak ayam goreng secara umum membutuhkan banyak minyak, sehingga kurang ideal bagi Anda yang sedang menjaga pola makan sehat.

Sebagai pilihan yang lebih ringan, ayam goreng ungkep menggunakan air fryer dapat menjadi solusi. Cara ini membuat ayam tetap memiliki rasa gurih, bumbu meresap sempurna, dan tekstur lebih kering tanpa perlu menggunakan minyak berlebihan.

Selain lebih sehat, proses pembuatannya juga praktis dan cocok dijadikan menu harian bagi Anda yang sedang mengurangi konsumsi makanan berminyak.

Berikut resep ayam goreng ungkep air fryer yang dirangkum dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel.

Bahan Utama: 1 kg paha ayam, cuci hingga bersih Bumbu Halus: 150 gram bawang merah

50 gram bawang putih

5 butir kemiri sangrai

25 gram jahe

25 gram lengkuas

20 gram kunyit Haluskan seluruh bahan menggunakan blender dengan tambahan sedikit air.

Bumbu Tambahan: 5 lembar daun jeruk purut, buang bagian tulangnya

2 batang serai, memarkan

4 lembar daun salam

2 sendok teh garam atau sesuai selera

1 sendok makan ketumbar bubuk

2 sendok teh kaldu jamur Cara Membuat Ayam Ungkep Tanpa Minyak: Siapkan wajan anti lengket, kemudian masukkan ayam dan bumbu halus tanpa tambahan minyak. Tambahkan daun jeruk, serai, daun salam, garam, ketumbar bubuk, serta kaldu jamur. Aduk seluruh bahan hingga bumbu tercampur rata, lalu masak menggunakan api sedang. Tidak perlu menambahkan banyak air karena ayam akan mengeluarkan cairannya sendiri saat dimasak. Air dari bumbu halus juga sudah cukup membantu proses ungkep. Tutup wajan dan masak hingga air menyusut serta bumbu benar-benar meresap ke dalam daging ayam. Setelah proses ungkep selesai, ayam sebenarnya sudah bisa langsung disantap. Namun, jika ingin mendapatkan tekstur lebih renyah seperti ayam goreng, Anda dapat melanjutkan proses menggunakan air fryer.

Cara Memasak dengan Air Fryer: Masukkan ayam ungkep ke dalam air fryer.

Atur suhu pada 200 derajat Celsius.

Masak selama kurang lebih 20 menit.

Balik ayam setelah 10 menit agar tingkat kematangannya merata. Setelah matang, ayam akan berubah warna menjadi kecokelatan dengan aroma rempah yang lebih kuat.

Teksturnya tetap empuk di bagian dalam, sementara bagian luar terasa lebih kering dan nikmat tanpa tambahan minyak.