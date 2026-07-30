Resep Ayam Goreng Ungkep Modern, Gurih Maksimal dengan Minyak Minimal

Ayam Goreng Ungkep Air Fryer (Instagram @mariongrasby)
JawaPos.com - Ayam goreng menjadi salah satu menu favorit banyak orang karena rasanya yang gurih dan mudah dipadukan dengan berbagai jenis sambal.
Namun, proses memasak ayam goreng secara umum membutuhkan banyak minyak, sehingga kurang ideal bagi Anda yang sedang menjaga pola makan sehat.
Sebagai pilihan yang lebih ringan, ayam goreng ungkep menggunakan air fryer dapat menjadi solusi. Cara ini membuat ayam tetap memiliki rasa gurih, bumbu meresap sempurna, dan tekstur lebih kering tanpa perlu menggunakan minyak berlebihan.
Selain lebih sehat, proses pembuatannya juga praktis dan cocok dijadikan menu harian bagi Anda yang sedang mengurangi konsumsi makanan berminyak.
Berikut resep ayam goreng ungkep air fryer yang dirangkum dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel.
Haluskan seluruh bahan menggunakan blender dengan tambahan sedikit air.
Setelah proses ungkep selesai, ayam sebenarnya sudah bisa langsung disantap. Namun, jika ingin mendapatkan tekstur lebih renyah seperti ayam goreng, Anda dapat melanjutkan proses menggunakan air fryer.
Setelah matang, ayam akan berubah warna menjadi kecokelatan dengan aroma rempah yang lebih kuat.
Teksturnya tetap empuk di bagian dalam, sementara bagian luar terasa lebih kering dan nikmat tanpa tambahan minyak.
Ayam goreng ungkep air fryer ini cocok disantap bersama nasi hangat, lalapan, atau sambal favorit. Menu lezat tetap bisa dinikmati tanpa harus menggunakan banyak minyak.
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