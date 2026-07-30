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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 31 Juli 2026 | 04.59 WIB

Resep Ayam Goreng Ketumbar Pedas Anti Ribet, Aroma Rempahnya Bikin Nagih

Resep Ayam Goreng Ketumbar Pedas yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah

JawaPos.com - Ayam goreng menjadi salah satu hidangan favorit yang mudah ditemukan dalam berbagai sajian rumahan. Dengan tambahan bumbu rempah yang tepat, menu sederhana ini bisa memiliki rasa yang lebih istimewa.

Salah satu variasi yang patut dicoba adalah ayam goreng ketumbar pedas. Perpaduan aroma khas ketumbar sangrai dengan sensasi pedas dari cabai menghasilkan cita rasa gurih yang menggugah selera.

Selain rasanya yang nikmat, cara membuat ayam goreng ketumbar pedas juga cukup praktis. Proses marinasi membantu bumbu meresap hingga ke dalam daging ayam sehingga menghasilkan lauk yang semakin lezat.

Menu ini cocok disajikan untuk makan siang maupun makan malam bersama nasi putih hangat dan sambal favorit.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep ayam goreng ketumbar pedas ala rumahan yang mudah dibuat.

Bahan-bahan Ayam Goreng Ketumbar Pedas:

  • 1 kg paha ayam
  • 4 sdm ketumbar bulat sangrai
  • 1 bungkus cabai bubuk Mazzoni
  • 2 sdm tepung maizena
  • 2 sdm kecap asin
  • 2 sdt garam
  • 1 sdt merica bubuk
  • 1,5 sdt kaldu jamur

Bumbu yang Dihaluskan:

  • 130 gram bawang merah
  • 50 gram bawang putih
  • 20 gram jahe
  • 15 gram kunyit

Cara Membuat Ayam Goreng Ketumbar Pedas:

  1. Masukkan ketumbar sangrai ke dalam cobek, kemudian ulek secara kasar agar aromanya semakin keluar. Sisihkan.
  2. Siapkan bumbu marinasi dengan menghaluskan bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan sedikit air menggunakan chopper hingga lembut.
  3. Masukkan bumbu halus ke dalam wadah berisi ayam, lalu aduk hingga seluruh bagian ayam tercampur rata.
  4. Tambahkan cabai bubuk, garam, merica bubuk, kecap asin, kaldu jamur, tepung maizena, serta ketumbar yang sudah diulek kasar.
  5. Aduk kembali seluruh bahan hingga bumbu melapisi ayam secara merata. Diamkan selama kurang lebih 1 jam agar rasa bumbu semakin meresap.
  6. Setelah proses marinasi selesai, panaskan minyak lalu goreng ayam hingga matang dan berubah warna menjadi kecokelatan.
  7. Angkat ayam goreng ketumbar pedas, kemudian tiriskan agar minyak berkurang.
  8. Sajikan ayam goreng ketumbar pedas dalam wadah dan nikmati bersama nasi putih hangat.

Ayam goreng ketumbar pedas siap menjadi menu rumahan yang sederhana, tetapi memiliki rasa gurih, pedas, dan aroma rempah yang membuat siapa pun ingin menambah porsi makan.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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