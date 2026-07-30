Resep Ayam Goreng Ketumbar Pedas Anti Ribet, Aroma Rempahnya Bikin Nagih

Resep Ayam Goreng Ketumbar Pedas yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah

JawaPos.com - Ayam goreng menjadi salah satu hidangan favorit yang mudah ditemukan dalam berbagai sajian rumahan. Dengan tambahan bumbu rempah yang tepat, menu sederhana ini bisa memiliki rasa yang lebih istimewa.

Salah satu variasi yang patut dicoba adalah ayam goreng ketumbar pedas. Perpaduan aroma khas ketumbar sangrai dengan sensasi pedas dari cabai menghasilkan cita rasa gurih yang menggugah selera.

Selain rasanya yang nikmat, cara membuat ayam goreng ketumbar pedas juga cukup praktis. Proses marinasi membantu bumbu meresap hingga ke dalam daging ayam sehingga menghasilkan lauk yang semakin lezat.

Menu ini cocok disajikan untuk makan siang maupun makan malam bersama nasi putih hangat dan sambal favorit.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep ayam goreng ketumbar pedas ala rumahan yang mudah dibuat.