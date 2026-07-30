Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 31 Juli 2026 | 04.48 WIB

Tidak Perlu Ribet, Resep Oseng Tahu Kecap Ini Bisa Jadi Andalan di Rumah

Resep Oseng Tahu Kecap dan Mudah Dibuat di Rumah - Image

Resep Oseng Tahu Kecap dan Mudah Dibuat di Rumah

JawaPos.com – Bagi yang ingin menyajikan hidangan lezat tanpa proses memasak yang rumit, oseng tahu kecap bisa menjadi pilihan tepat.

Menu rumahan ini mengandalkan bahan sederhana yang mudah ditemukan, tetapi tetap mampu menghadirkan rasa yang kaya. Perpaduan tahu yang lembut dengan bumbu kecap manis menciptakan cita rasa gurih, manis, dan sedikit pedas yang menggugah selera.

Tambahan bawang merah, bawang putih, cabai, serta daging sapi membuat hidangan ini semakin istimewa dan cocok disantap bersama nasi hangat.

Bagi Anda yang ingin mencoba membuatnya sendiri, berikut resep oseng tahu kecap ala rumahan yang praktis dan mudah dibuat, dikutip dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel.

Bahan-bahan Oseng Tahu Kecap:

  • 3 papan atau sekitar 1.200 gram tahu putih
  • 250 ml air
  • 6 lembar daun jeruk purut
  • 3 lembar daun salam
  • 200 gram daging sapi
  • 2 sendok makan saus tiram
  • 4 sendok makan kecap manis
  • 1 sendok teh garam
  • 1 sendok teh merica bubuk
  • 2 sendok teh kaldu jamur

Bumbu Iris:

  • 150 gram bawang merah
  • 60 gram bawang putih
  • ½ buah bawang bombai
  • 30 gram cabai merah besar
  • 30 gram cabai hijau besar
  • 30 gram cabai rawit merah

Cara Membuat Oseng Tahu Kecap:

  1. Bersihkan tahu putih terlebih dahulu, kemudian potong berbentuk persegi panjang atau sesuai selera.
  2. Panaskan minyak dalam wajan, lalu goreng tahu hingga bagian luarnya berubah warna menjadi kecokelatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan.
  3. Iris tipis bawang merah, bawang putih, dan bawang bombai. Sementara itu, cincang daging sapi hingga berukuran kecil.
  4. Panaskan sedikit minyak, kemudian tumis bawang putih hingga mengeluarkan aroma harum.
  5. Masukkan bawang merah dan bawang bombai, lalu tumis kembali hingga seluruh bumbu layu dan wangi.
  6. Tambahkan daun jeruk yang sudah dibuang tulangnya serta daun salam. Aduk hingga bumbu tercampur rata.
  7. Masukkan daging sapi cincang, kemudian masak hingga berubah warna.
  8. Tuangkan air, garam, merica bubuk, saus tiram, kecap manis, dan kaldu jamur. Aduk hingga semua bahan menyatu.
  9. Masukkan tahu goreng ke dalam tumisan, lalu aduk perlahan agar bumbu meresap sempurna.
  10. Tambahkan irisan cabai merah besar, cabai hijau besar, dan cabai rawit merah. Masak sebentar hingga semua bahan matang.
  11. Setelah bumbu meresap dan rasa sudah sesuai, matikan kompor lalu pindahkan oseng tahu kecap ke dalam wadah saji.

Oseng tahu kecap siap dinikmati bersama nasi hangat. Menu sederhana ini bisa menjadi pilihan lauk praktis untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Wajib Coba! Resep Pentol Urat Ayam Homemade dengan Bahan Sederhana - Image
Kuliner

Wajib Coba! Resep Pentol Urat Ayam Homemade dengan Bahan Sederhana

Jumat, 31 Juli 2026 | 04.02 WIB

Rahasia Dadar Jagung Khas Surabaya, Gurih Maksimal dengan Bumbu Tradisional - Image
Kuliner

Rahasia Dadar Jagung Khas Surabaya, Gurih Maksimal dengan Bumbu Tradisional

Jumat, 31 Juli 2026 | 03.39 WIB

Anti Ribet! Resep Kebab Ayam Gurih yang Cocok Jadi Bekal Sehari-hari - Image
Kuliner

Anti Ribet! Resep Kebab Ayam Gurih yang Cocok Jadi Bekal Sehari-hari

Jumat, 31 Juli 2026 | 03.34 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

5

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

6

Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force

7

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

8

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

9

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

10

Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore