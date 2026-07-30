Tidak Perlu Ribet, Resep Oseng Tahu Kecap Ini Bisa Jadi Andalan di Rumah

JawaPos.com – Bagi yang ingin menyajikan hidangan lezat tanpa proses memasak yang rumit, oseng tahu kecap bisa menjadi pilihan tepat.

Menu rumahan ini mengandalkan bahan sederhana yang mudah ditemukan, tetapi tetap mampu menghadirkan rasa yang kaya. Perpaduan tahu yang lembut dengan bumbu kecap manis menciptakan cita rasa gurih, manis, dan sedikit pedas yang menggugah selera.

Tambahan bawang merah, bawang putih, cabai, serta daging sapi membuat hidangan ini semakin istimewa dan cocok disantap bersama nasi hangat.

Bagi Anda yang ingin mencoba membuatnya sendiri, berikut resep oseng tahu kecap ala rumahan yang praktis dan mudah dibuat, dikutip dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel.