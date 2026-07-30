Anti Ribet! Resep Kebab Ayam Gurih yang Cocok Jadi Bekal Sehari-hari

Resep Kebab Ayam yang Enak dan Cocok Jadi Bekal./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan
JawaPos.com - Kebab ayam menjadi salah satu menu favorit karena rasanya yang lezat, mudah dibuat, dan praktis dibawa sebagai bekal. Hidangan ini cocok dinikmati saat berangkat sekolah, bekerja, maupun saat bepergian. Menariknya lagi, kebab ayam juga dapat dijadikan stok makanan beku (frozen food) sehingga lebih hemat waktu saat ingin menyajikannya.
Perpaduan daging ayam berbumbu rempah, sayuran segar, saus, dan keju menghasilkan cita rasa gurih yang menggugah selera. Saat akan disantap, kebab cukup dipanggang kembali hingga kulitnya renyah dan isiannya hangat.
Berikut resep kebab ayam rumahan yang mudah dipraktikkan.
Kebab ayam homemade siap dinikmati. Selain lezat sebagai menu bekal, resep ini juga cocok dijadikan stok makanan praktis di rumah atau bahkan sebagai ide usaha kuliner karena mudah dibuat dan dapat disimpan dalam keadaan beku.
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