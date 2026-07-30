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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 31 Juli 2026 | 03.34 WIB

Anti Ribet! Resep Kebab Ayam Gurih yang Cocok Jadi Bekal Sehari-hari

Resep Kebab Ayam yang Enak dan Cocok Jadi Bekal./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan - Image

Resep Kebab Ayam yang Enak dan Cocok Jadi Bekal./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com - Kebab ayam menjadi salah satu menu favorit karena rasanya yang lezat, mudah dibuat, dan praktis dibawa sebagai bekal. Hidangan ini cocok dinikmati saat berangkat sekolah, bekerja, maupun saat bepergian. Menariknya lagi, kebab ayam juga dapat dijadikan stok makanan beku (frozen food) sehingga lebih hemat waktu saat ingin menyajikannya.

Perpaduan daging ayam berbumbu rempah, sayuran segar, saus, dan keju menghasilkan cita rasa gurih yang menggugah selera. Saat akan disantap, kebab cukup dipanggang kembali hingga kulitnya renyah dan isiannya hangat.

Berikut resep kebab ayam rumahan yang mudah dipraktikkan.

Bahan Marinasi Ayam

  • 500 gram paha ayam filet
  • 1 sendok teh air perasan jeruk nipis
  • 2 sendok makan plain yogurt
  • 2 sendok teh bubuk kari
  • 1 sendok teh oregano kering
  • ¼ sendok teh pala bubuk (opsional)
  • 1 sendok teh paprika bubuk (opsional)
  • 3 siung bawang putih, parut
  • ½ sendok makan jahe, parut
  • 2 sendok teh kaldu ayam bubuk
  • 1 sendok teh garam
  • 1 sendok teh gula pasir

Bahan Tambahan

  • 1 sendok makan mentega
  • 1 sendok makan minyak goreng
  • 1–2 buah bawang bombai, iris kasar
  • ⅛ sendok teh garam
  • ⅛ sendok teh merica bubuk

Pelengkap

  • Kulit kebab
  • Mayones
  • Saus tomat
  • Saus sambal (sesuai selera)
  • Keju mozzarella parut
  • Selada iceberg
  • Tomat ceri

Cara Membuat

  1. Campurkan bawang putih, jahe, air jeruk nipis, yogurt, bubuk kari, oregano, paprika bubuk, pala bubuk, kaldu ayam, garam, dan gula. Masukkan ayam, aduk hingga seluruh permukaannya terbalut bumbu, lalu diamkan selama 10–15 menit agar bumbu meresap.
  2. Panaskan minyak dan mentega, kemudian tumis bawang bombai bersama garam dan merica hingga layu, harum, dan berwarna kecokelatan. Angkat lalu sisihkan.
  3. Masak ayam yang telah dimarinasi hingga matang. Setelah itu, potong-potong sesuai selera dan masukkan kembali ke dalam wajan.
  4. Tambahkan bawang bombai tumis ke dalam ayam, aduk di atas api besar hingga bumbu semakin meresap. Jika tersedia, beri aroma bakaran menggunakan torch agar cita rasanya semakin khas. Dinginkan sebelum digunakan sebagai isian.
  5. Bentangkan kulit kebab, lalu isi dengan ayam, keju mozzarella, mayones, saus tomat, saus sambal sesuai selera, selada, dan tomat ceri. Gulung rapat sambil melipat kedua sisinya agar isian tidak keluar.
  6. Untuk dijadikan stok frozen, bungkus setiap kebab menggunakan plastik wrap atau kertas roti, lalu simpan dalam wadah kedap udara sebelum dimasukkan ke dalam freezer.
  7. Saat akan disajikan, panaskan sedikit margarin atau mentega di atas wajan. Panggang kebab dengan api kecil sambil dibalik hingga kedua sisinya berwarna keemasan dan kulitnya renyah.

Kebab ayam homemade siap dinikmati. Selain lezat sebagai menu bekal, resep ini juga cocok dijadikan stok makanan praktis di rumah atau bahkan sebagai ide usaha kuliner karena mudah dibuat dan dapat disimpan dalam keadaan beku.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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