Dari Rawon hingga Ketan, Ini 10 Kuliner Malang Paling Ikonik yang Wajib Masuk Daftar

Ilustrasi kuliner Malang (Google Maps)
JawaPos.com - Malang tidak hanya terkenal sebagai kota wisata, pendidikan, dan tempat berudara sejuk. Kota ini juga menyimpan kekayaan kuliner yang memiliki perjalanan panjang dan penuh cerita.
Bagi banyak orang, wisata kuliner Malang bukan hanya tentang menikmati makanan, tetapi juga merasakan tradisi yang terus dijaga dari waktu ke waktu.
Berbagai tempat makan legendaris di Malang mampu bertahan selama puluhan tahun karena memiliki ciri khas rasa, kualitas yang konsisten, serta pelanggan setia dari berbagai generasi.
Mulai dari hidangan berkuah kaya rempah hingga jajanan tradisional sederhana, setiap kuliner memiliki karakter yang membuatnya sulit dilupakan.
Dirangkum dari berbagai sumber termasuk ulasan Google Maps, berikut sejumlah kuliner legendaris Malang yang wajib masuk daftar kunjungan saat berada di kota ini.
Rawon Nguling menjadi salah satu nama besar dalam dunia kuliner Malang dan Jawa Timur.
Keistimewaannya terletak pada kuah hitam khas kluwek yang memiliki aroma kuat serta rasa gurih yang mendalam.
Potongan daging sapi yang empuk menjadi pelengkap utama, disajikan bersama tauge pendek, sambal, dan lauk pendamping seperti telur asin.
Bukan hanya karena rasanya, Rawon Nguling juga terkenal karena mampu mempertahankan kualitas dari masa ke masa.
Karakter kuah dan racikan bumbunya tetap menjadi alasan banyak pelanggan terus kembali.
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