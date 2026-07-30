Garing Luar Padat Dalam! Resep Bakso Goreng Premium ala Devina Hermawan

Ilustrasi- Bakso Goreng Premium ala Chef Devina Hermawan. (Capture Youtube)
JawaPos.com - Salah satu camilan yang bisa menjadi pilihan istimewa adalah Bakso Goreng Premium ala Devina Hermawan.
Dengan tekstur luar yang garing dan dalam yang padat serta kenyal, bakso goreng ini tak hanya cocok sebagai takjil, tetapi juga bisa menjadi camilan istimewa saat berbuka puasa.
Bakso goreng dikenal sebagai camilan yang populer, terutama karena teksturnya yang unik. Berbeda dari bakso biasa yang direbus, bakso goreng memiliki lapisan luar yang renyah, sementara bagian dalamnya tetap lembut dan padat.
Chef Devina Hermawan, yang dikenal dengan kreasi resepnya yang selalu lezat dan mudah diikuti, membagikan resep bakso goreng premium di kanal Youtubenya dengan teknik khusus agar hasilnya maksimal.
Bahan-Bahan
Minyak Kulit Ayam:
· 100 gr kulit ayam
· 3 sdm air
· 45 ml minyak goreng
· 7 siung bawang merah, iris
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!
Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!