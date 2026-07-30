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Zulfa Putri Hardiyati
Kamis, 30 Juli 2026 | 22.14 WIB

Garing Luar Padat Dalam! Resep Bakso Goreng Premium ala Devina Hermawan

Ilustrasi- Bakso Goreng Premium ala Chef Devina Hermawan. (Capture Youtube) - Image

Ilustrasi- Bakso Goreng Premium ala Chef Devina Hermawan. (Capture Youtube)

JawaPos.com - Salah satu camilan yang bisa menjadi pilihan istimewa adalah Bakso Goreng Premium ala Devina Hermawan.

Dengan tekstur luar yang garing dan dalam yang padat serta kenyal, bakso goreng ini tak hanya cocok sebagai takjil, tetapi juga bisa menjadi camilan istimewa saat berbuka puasa.

Bakso goreng dikenal sebagai camilan yang populer, terutama karena teksturnya yang unik. Berbeda dari bakso biasa yang direbus, bakso goreng memiliki lapisan luar yang renyah, sementara bagian dalamnya tetap lembut dan padat.

Chef Devina Hermawan, yang dikenal dengan kreasi resepnya yang selalu lezat dan mudah diikuti, membagikan resep bakso goreng premium di kanal Youtubenya dengan teknik khusus agar hasilnya maksimal.

Bahan-Bahan

Minyak Kulit Ayam:

·       100 gr kulit ayam

·       3 sdm air

·       45 ml minyak goreng

·       7 siung bawang merah, iris

Editor: Hanny Suwindari
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