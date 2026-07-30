Garing Luar Padat Dalam! Resep Bakso Goreng Premium ala Devina Hermawan

JawaPos.com - Salah satu camilan yang bisa menjadi pilihan istimewa adalah Bakso Goreng Premium ala Devina Hermawan.

Dengan tekstur luar yang garing dan dalam yang padat serta kenyal, bakso goreng ini tak hanya cocok sebagai takjil, tetapi juga bisa menjadi camilan istimewa saat berbuka puasa.

Bakso goreng dikenal sebagai camilan yang populer, terutama karena teksturnya yang unik. Berbeda dari bakso biasa yang direbus, bakso goreng memiliki lapisan luar yang renyah, sementara bagian dalamnya tetap lembut dan padat.

Chef Devina Hermawan, yang dikenal dengan kreasi resepnya yang selalu lezat dan mudah diikuti, membagikan resep bakso goreng premium di kanal Youtubenya dengan teknik khusus agar hasilnya maksimal.

Bahan-Bahan

Minyak Kulit Ayam:

· 100 gr kulit ayam

· 3 sdm air

· 45 ml minyak goreng