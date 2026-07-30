Bisa Jadi Rekomendasi Makan Malam, Resep Tumis Ati Ampela Cabe Ijo ala Chef Devina Hermawan

obain Yuk! Resep Tumis Ati Ampela Cabe Ijo ala Chef Devina Hermawan, Menu Simpel dan Lezat untuk Buka Puasa & Sahur (youtube Devina Hermawan)
JawaPos.com - Salah satu hidangan yang cocok untuk keduanya adalah Tumis Ati Ampela Cabe Ijo ala Chef Devina Hermawan yang telah dibagikan oleh Chef Devina di kanal Youtubenya. Bagi pecinta masakan rumahan yang kaya rasa, ati ampela bisa menjadi pilihan yang menarik.
Dengan tekstur yang khas serta rasa gurihnya, ati ampela sering diolah menjadi berbagai hidangan lezat, salah satunya adalah tumisan pedas dengan cabai hijau, dengan perpaduan bumbu rempah yang khas, hidangan ini dijamin akan menggoyang lidah!
Resep ini juga sangat cocok bagi yang ingin mencoba variasi menu sederhana namun tetap spesial. Dengan bahan yang mudah didapat dan cara memasak yang praktis, Tumis Ati Ampela Cabe Ijo.
Tidak hanya itu, dengan tambahan cabai hijau dan bumbu pilihan, sajian ini memberikan sensasi pedas yang pas serta aroma yang menggoda selera.
Penasaran bagaimana cara membuatnya? Yuk, simak resep lengkapnya berikut ini!
Resep Tumis Ati Ampela Cabe Ijo (6 Porsi)
Bahan Utama:
· 500 gram ati ampela; 2 lembar daun salam
· 40 gram jahe, iris dan geprek; 1 sendok makan garam
· 1½ liter air
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