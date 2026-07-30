Kenyal dan Tidak Mudah Hancur! Resep Sambal Krecek ala Devina Hermawan, Menu Favorit Keluarga

Resep Sambal Krecek ala Devina Hermawan, Menu Favorit Keluarga yang Cocok untuk Buka Puasa dan Lebaran (Youtube Devina Hermawan)
JawaPos.com - Sambal krecek merupakan salah satu hidangan khas Indonesia yang selalu menjadi pelengkap sempurna untuk gudeg atau menu bersantan lainnya. Hidangan ini terkenal dengan cita rasanya yang pedas, gurih, dan kaya rempah.
Namun, banyak orang menghadapi tantangan dalam memasak krecek agar tetap kenyal dan tidak mudah hancur saat dimasak.
Chef Devina Hermawan, seorang chef ternama yang dikenal dengan berbagai resep praktis dan lezatnya, membagikan rahasia membuat sambal krecek yang kenyal dan tidak mudah hancur di kanal Youtubenya. Resep ini sangat cocok untuk hidangan berbuka puasa maupun menu spesial Lebaran yang menggugah selera.
Salah satu kunci utama dalam memasak sambal krecek adalah pemilihan bahan yang tepat. Devina Hermawan menyarankan untuk memilih krecek berkualitas baik, yaitu krecek kulit sapi yang masih utuh dan memiliki tekstur yang kokoh.
Selain itu, cara memasak yang benar juga berperan penting dalam menjaga kekenyalan krecek.
"Jangan langsung memasukkan krecek ke dalam masakan yang masih mendidih dengan api besar, karena bisa membuatnya terlalu lembek dan hancur," ujar Devina dalam video resepnya.
Resep Sambal Krecek yang Kenyal dan Lezat untuk 11 Porsi
Bahan Bumbu Halus:
· 6 siung bawang putih
· 8 siung bawang merah
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