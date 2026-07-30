Mudah, dan Lezat! Resep Udang Goreng Asam Jawa ala Chef Devina Hermawan

Resep Udang Goreng Asam Jawa ala Chef Devina Hermawan, Menu Sempurna untuk Buka Puasa dan Sahur (Youtube Devina Hermawan)
JawaPos.com - Salah satu hidangan yang bisa menjadi pilihan adalah Udang Goreng Asam Jawa ala Chef Devina Hermawan yang telah dibagikannya di kanal Youtubenya.
Chef Devina dikenal dengan resep-resepnya yang mudah diikuti dan kaya rasa. Kali ini, ia menghadirkan kreasi udang goreng dengan bumbu asam jawa yang memberikan sensasi gurih, manis, dan sedikit asam.
Udang yang digoreng hingga renyah berpadu sempurna dengan bumbu asam jawa yang meresap, menciptakan rasa yang begitu nikmat.
Udang adalah sumber protein yang mudah dicerna, sehingga sangat pas dikonsumsi saat berbuka puasa setelah seharian menahan lapar.
Selain itu, rasanya yang ringan namun kaya akan nutrisi juga menjadikannya pilihan yang tepat untuk sahur agar tetap bertenaga sepanjang hari.
Ditambah dengan bumbu asam jawa yang memberikan kesegaran alami, hidangan ini bisa menggugah selera dan menghindari rasa enek setelah makan.
Bahan-Bahan yang Dibutuhkan
Untuk membuat Udang Goreng Asam Jawa ala Chef Devina Hermawan, berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan:
Resep Udang Goreng Asam Jawa (Untuk 4 Porsi)
Bahan Marinasi:
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