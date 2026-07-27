Wajib Mampir, 3 Tempat Camilan di Jogja dengan Rasa yang Menggoda

Tempat Camilan di Jogja. (Instagram @sofdoh.official)

JawaPos.com – Jogja tidak hanya dikenal sebagai kota wisata dengan budaya yang kaya dan berbagai kuliner khas seperti gudeg. Kota ini juga menjadi surga bagi para pencinta camilan dengan beragam pilihan makanan ringan yang menggugah selera.

Mulai dari camilan manis yang memanjakan lidah, makanan gurih yang bikin ketagihan, hingga sajian pedas dengan cita rasa khas, berbagai tempat camilan di Jogja menawarkan pengalaman kuliner yang menarik untuk dicoba.

Keunikan rasa, harga yang beragam, serta suasana tempat yang nyaman membuat banyak kedai camilan di Jogja selalu ramai dikunjungi wisatawan maupun warga lokal.

Bagi kamu yang sedang berlibur atau tinggal di Jogja dan ingin berburu kuliner ringan, ada beberapa tempat camilan yang wajib masuk dalam daftar kunjungan. Berikut tiga rekomendasi spot camilan enak di Jogja yang siap membuat kamu ingin kembali lagi.

1. Pisang Kemul

Pisang Kemul menjadi salah satu camilan yang cukup terkenal dan tempat ini sudah ada sejak tahun 2019.

Tempat camilan ini menjadi pelopor pisang besek dengan tekstur pisang yang renyah diluar namun tetap lembut di dalam dan cita rasa manis yang dapat memanjakan lidah.

Tempat ini selalu ramai pengunjung, terutama saat sore hari karena camilan ini cocok dinikmati kapan saja. Dilansir dari akun Instagram @pisangkemul_id, tempat ini menawarkan banyak menu varian rasa, original, gula palem, cokelat, tiramisu, green tea, strawberry, dan menu lainnya.