9 Surga Kuliner Malam Jogja yang Bikin Nagih, Harga Bersahabat

JawaPos.com - Yogyakarta tidak hanya terkenal dengan wisata budaya dan keindahan kotanya, tetapi juga memiliki kekayaan kuliner yang selalu menarik perhatian para pencinta makanan. Saat malam tiba, berbagai pilihan kuliner mulai dari warung sederhana hingga tempat makan legendaris siap memanjakan para wisatawan.

Bagi Anda yang ingin menikmati hidangan lezat dengan harga terjangkau, Jogja menawarkan banyak pilihan menarik. Mulai dari bakmi khas Yogyakarta, nasi kucing dengan aneka lauk, sate-satean, hingga gudeg yang telah menjadi ikon kuliner kota ini.

Selain menawarkan cita rasa yang khas, kuliner malam di Jogja juga menghadirkan pengalaman tersendiri. Pengunjung dapat menikmati suasana makan lesehan, berada di kawasan yang ramai, atau merasakan nuansa klasik khas Jogja tempo dulu.