9 Surga Kuliner Malam Jogja yang Bikin Nagih, Harga Bersahabat

Kuliner malam di Jogja yang murah dan enak (Tangkapan layar YouTube 10 BEST ID)
JawaPos.com - Yogyakarta tidak hanya terkenal dengan wisata budaya dan keindahan kotanya, tetapi juga memiliki kekayaan kuliner yang selalu menarik perhatian para pencinta makanan. Saat malam tiba, berbagai pilihan kuliner mulai dari warung sederhana hingga tempat makan legendaris siap memanjakan para wisatawan.
Bagi Anda yang ingin menikmati hidangan lezat dengan harga terjangkau, Jogja menawarkan banyak pilihan menarik. Mulai dari bakmi khas Yogyakarta, nasi kucing dengan aneka lauk, sate-satean, hingga gudeg yang telah menjadi ikon kuliner kota ini.
Selain menawarkan cita rasa yang khas, kuliner malam di Jogja juga menghadirkan pengalaman tersendiri. Pengunjung dapat menikmati suasana makan lesehan, berada di kawasan yang ramai, atau merasakan nuansa klasik khas Jogja tempo dulu.
Dikutip dari kanal YouTube 10 BEST ID, berikut sembilan rekomendasi tempat kuliner malam di Jogja yang terkenal murah, enak, dan memiliki cita rasa legendaris.
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1. Oseng Mercon Bu Narti
Buat kamu pecinta sensasi ekstream, oseng mercon Bu Narti wajib jadi destinasi utama dalam petualangan kuliner malam Jogja yang murah dan legendaris.
Potongan daging sapi yang empuk, dimasak dengan cabe rawit melimpah yang menyulut lidah kamu kayak mercon.
Tempat makan ini selalu rame, apalagi di malam hari waktu udara Jogja mulai dingin. Pedasnya oseng mercon jadi penghangat yang sempurna.
Tidak heran, oseng mercon Bu Narti masuk daftar tempat kuliner malam yang wajib dikunjungi di Yogyakarta.
2. Bakmi Mbah Mo
Salah satu ikon kuliner malam legendaris di Jogja adalah Bakmi Mbah Mo. Tempat ini mempertahankan cara masak tradisional menggunakan anglo atau tungku arang.
Bakmi godok yang disajikan punya cita rasa yang dalam dari kaldu ayam kampung, mie lembut sampai bumbu jawa yang otentik.
Terletak di daerah Code, suasana malam yang tenang bikin pengalaman makan di sini terasa seperti kembali ke masa lalu. Cocok untuk kamu yang lagi cari sensasi nostalgia dalam semangkuk mie.
3. Nasi Teri Pojok Gejayan
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