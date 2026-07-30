Resep Sup Iga Sapi Kuah Bening ala Devina Hermawan, Gurih Alami!

Resep SUP IGA SAPI KUAH BENING Ala Resto yang Segar dan Kaya Rempah (DEVINA HERMAWAN)
JawaPos.com - Sup iga sapi kuah bening khas Devina Hermawan memiliki cita rasa gurih alami dari kaldu iga yang direbus perlahan hingga menghasilkan kuah yang jernih dan kaya rasa. Tak hanya itu, tekstur daging iga yang empuk membuat hidangan ini semakin nikmat.
Ditambah dengan bumbu sederhana seperti bawang putih, bawang merah, jahe, dan rempah lainnya, sup ini menjadi pilihan sempurna untuk melepas dahaga dan mengembalikan energi setelah seharian berpuasa.
Penasaran dengan rasanya? Berikut adalah langkah membuatnya dikutip dari kanal Youtube Devina Hermawan.
Baca Juga:4 Zodiak yang Diprediksi Menerima Rezeki Nominal Besar di Akhir Juli 2026, Siapa Sosok yang Membuka Jalan Keberuntungan Anda?
Resep Sup Iga Sapi untuk 8-10 Porsi
Bahan Utama:
· 1,5 kg iga sapi; 1 sdt garam
· 3 lembar daun salam
· 1 liter air; 4 cm jahe
Bahan Tambahan:
· 5 siung bawang putih
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!
Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!