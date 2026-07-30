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Zulfa Putri Hardiyati
Kamis, 30 Juli 2026 | 21.19 WIB

Resep Sup Iga Sapi Kuah Bening ala Devina Hermawan, Gurih Alami!

Resep SUP IGA SAPI KUAH BENING Ala Resto yang Segar dan Kaya Rempah (DEVINA HERMAWAN) - Image

Resep SUP IGA SAPI KUAH BENING Ala Resto yang Segar dan Kaya Rempah (DEVINA HERMAWAN)

JawaPos.com - Sup iga sapi kuah bening khas Devina Hermawan memiliki cita rasa gurih alami dari kaldu iga yang direbus perlahan hingga menghasilkan kuah yang jernih dan kaya rasa. Tak hanya itu, tekstur daging iga yang empuk membuat hidangan ini semakin nikmat.

Ditambah dengan bumbu sederhana seperti bawang putih, bawang merah, jahe, dan rempah lainnya, sup ini menjadi pilihan sempurna untuk melepas dahaga dan mengembalikan energi setelah seharian berpuasa.

Penasaran dengan rasanya? Berikut adalah langkah membuatnya dikutip dari kanal Youtube Devina Hermawan.

Resep Sup Iga Sapi untuk 8-10 Porsi

Bahan Utama:

·       1,5 kg iga sapi; 1 sdt garam

·       3 lembar daun salam

·       1 liter air; 4 cm jahe

Bahan Tambahan:

·       5 siung bawang putih

Editor: Hanny Suwindari
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