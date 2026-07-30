Gurih, dan Aromatik! Resep Ikan Steam Bawang Putih ala Devina Hermawan, Cocok Jadi Menu Makan Malam Keluarga

JawaPos.com - Dengan tekstur ikan yang lembut, cita rasa gurih, serta aroma bawang putih yang menggoda, menu ini menjadi pilihan tepat untuk dinikmati bersama keluarga.

Dibandingkan dengan ikan goreng yang cenderung lebih berminyak, ikan yang dikukus atau steam memiliki kandungan gizi yang lebih terjaga.

Proses memasak dengan cara dikukus juga membuat tekstur ikan tetap lembut dan tidak kering. Selain itu, bawang putih yang digunakan dalam resep ini tidak hanya menambah cita rasa, tetapi juga memiliki banyak manfaat kesehatan, seperti meningkatkan daya tahan tubuh dan melancarkan peredaran darah.

Dikutip dari kanal Youtube Chef Devina Hermawan membagikan langkah-langkah mudah dalam membuat hidangan ini, mulai dari menyiapkan ikan, mengolah bawang putih agar aromanya lebih keluar, hingga proses mengukus yang tepat untuk menghasilkan tekstur ikan yang sempurna. Berikut adalah bahan dan cara membuatnya!

Resep Ikan Steam Bawang Putih (3-4 Porsi)

Bahan-Bahan:

Bahan Utama:

· 300 gr ikan dori filet

· 20 gr sohun kering (rendam dalam air hingga lunak)