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Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 30 Juli 2026 | 20.50 WIB

Masih Bertahan di Tengah Tren Bakery Modern, 3 Tempat Roti Klasik Ini Punya Banyak Penggemar

3 Toko Bakery Tertua di Jakarta yang Enak dan Legendaris./Instagram @maisonweiner

JawaPos.com - Jakarta tidak hanya dikenal dengan gedung pencakar langit dan pusat kuliner modern, tetapi juga memiliki berbagai tempat makan legendaris yang menyimpan cerita panjang.

Di tengah menjamurnya bakery kekinian dengan berbagai kreasi pastry modern, sejumlah toko roti lama masih mampu mempertahankan eksistensinya. Rahasia mereka terletak pada cita rasa klasik, resep yang diwariskan dari generasi ke generasi, serta kualitas makanan yang tetap konsisten.

Bagi pencinta kuliner yang ingin menikmati roti dengan nuansa tempo dulu, beberapa bakery lawas di Jakarta berikut bisa menjadi pilihan menarik. Selain memiliki sejarah panjang, tempat-tempat ini juga masih ramai dikunjungi hingga sekarang.

1. Suisse Bakery

Suisse Bakery menjadi salah satu toko roti legendaris yang telah menemani warga Jakarta sejak tahun 1978.

Bakery ini dikenal karena tetap mempertahankan karakter rasa klasik di tengah perubahan tren kuliner. Berbagai pilihan roti, kue, dan pastry menjadi daya tarik utama yang membuat pelanggan lama maupun baru terus berdatangan.

Mengutip akun Instagram @suissebakery, beberapa menu yang tersedia antara lain roti susu, roti abon sapi, roti cheese choco, roti keju, roti srikaya, serta berbagai pilihan roti lainnya.

Untuk harga, menu di Suisse Bakery berada di kisaran mulai Rp15 ribuan. Lokasinya berada di Jalan Hayam Wuruk 5-6, Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat.

2. Maison Weiner

Maison Weiner merupakan salah satu bakery tertua di Jakarta yang telah berdiri sejak tahun 1936.

Toko roti ini menawarkan pengalaman berbeda dengan suasana klasik yang membawa pengunjung bernostalgia ke masa lalu. Interior sederhana dan nuansa hangat menjadi ciri khas yang membuat tempat ini tetap menarik hingga sekarang.

Maison Weiner terkenal dengan berbagai pilihan roti dan pastry bergaya Belanda serta Eropa. Berdasarkan informasi dari akun Instagram @maisonweiner, beberapa menu favoritnya meliputi roti keju, roti nanas, roti pandan, roti baso ayam, roti cokelat keju, roti baso sapi, red bean bread, hingga raisin bread.

Harga makanan di tempat ini berada di kisaran Rp15 ribuan. Maison Weiner berlokasi di Jalan Kramat II No.2, Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

3. Ajbakery Cake

Ajbakery Cake menjadi salah satu bakery lawas Jakarta yang masih bertahan sejak tahun 1990.

Toko roti ini dikenal menawarkan berbagai pilihan kue dan roti klasik dengan rasa yang tetap terjaga. Selain memiliki kualitas yang konsisten, harga yang relatif terjangkau membuat tempat ini memiliki banyak pelanggan setia.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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