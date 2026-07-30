Berburu Sarapan Enak di Semarang, Jangan Lewatkan 3 Kopitiam Favorit Ini

JawaPos.com – Semarang dikenal sebagai kota yang memiliki kekayaan kuliner beragam. Tidak hanya menawarkan makanan tradisional khas Jawa, kota ini juga memiliki banyak tempat makan dengan konsep modern dan klasik yang menarik untuk dikunjungi.

Salah satu pilihan kuliner yang semakin populer adalah kopitiam. Mengusung suasana kedai kopi khas Asia, kopitiam menawarkan perpaduan menu sarapan, kopi, roti, hingga makanan berat yang cocok dinikmati sejak pagi hari.

Menjelang musim liburan, banyak wisatawan mencari tempat sarapan yang tidak hanya menyajikan makanan lezat, tetapi juga memiliki suasana nyaman untuk bersantai.

Bagi kamu yang sedang mencari kopitiam enak di Semarang, berikut tiga rekomendasi tempat yang bisa masuk daftar kunjungan.

1. Baba Kopitiam Baba Kopitiam menjadi salah satu tempat makan yang menghadirkan perpaduan konsep modern dengan sentuhan klasik khas kopitiam.

Tempat ini banyak dikunjungi warga lokal maupun wisatawan karena menawarkan berbagai pilihan menu Asia dengan harga yang cukup terjangkau.

Dilansir dari akun Instagram @babakopitiam, tempat ini menyediakan beragam makanan mulai dari camilan hingga hidangan utama.

Beberapa menu yang bisa dicoba antara lain onde-onde mungbean, tofu skin spring roll, chicken shumai, salted egg pao, nori roll tempura, fried dumpling mayo, chili oil fried rice with cutlet, mee goreng mamak, Singaporean laksa, hingga signature baba claypot.

Selain makanan, Baba Kopitiam juga menyediakan berbagai pilihan minuman seperti baba choco crunchy, baba ice mocha, ice kopi tarik, café latte, milo dinosaurus, hingga es alpukat kocok.