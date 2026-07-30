Surga Kuliner Jawa Timur, Ini 9 Makanan Khas Nganjuk Paling Terkenal dan Legendaris

Ilustrasi kuliner Nganjuk (Google Maps)
JawaPos.com – Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, mungkin lebih sering dikenal sebagai daerah yang dilewati dalam perjalanan menuju kota lain.
Namun, siapa sangka wilayah ini memiliki kekayaan kuliner yang mampu memikat para pencinta makanan tradisional.
Beragam hidangan khas Nganjuk menawarkan rasa yang kuat, bumbu berani, serta cerita panjang dari budaya masyarakat setempat.
Mulai dari pecel dengan sambal khas, olahan kambing berkuah rempah, hingga makanan sederhana yang mengingatkan pada suasana rumah, semuanya memiliki daya tarik tersendiri.
Bagi wisatawan yang ingin menjelajah cita rasa asli Nganjuk, berikut rekomendasi kuliner lokal yang terkenal dan layak dicoba seperti dirangkum dari Google Maps.
Nasi pecel bledek menjadi salah satu kuliner yang paling melekat dengan identitas Nganjuk.
Nama “bledek” menggambarkan sensasi pedas dari sambal kacangnya yang kuat dan mampu memberikan kejutan sejak suapan pertama.
Sajian ini terdiri dari nasi hangat, sayuran rebus, sambal kacang khas, serta berbagai lauk pendamping seperti tempe, tahu, dan rempeyek.
Keunggulan pecel bledek bukan hanya pada rasa pedasnya, tetapi juga perpaduan rasa gurih, manis, dan aroma rempah yang seimbang.
Kuliner ini menjadi pilihan favorit bagi pencinta makanan tradisional dengan cita rasa khas Jawa Timur.
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