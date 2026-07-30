Ngopi Sambil Santai, 3 Coffee Shop Solo Ini Punya Suasana Cozy dan Instagramable

JawaPos.com – Solo tidak hanya terkenal sebagai kota budaya dengan kekayaan tradisi dan kuliner khasnya. Kota ini juga menjadi salah satu destinasi menarik bagi para pencinta kopi karena memiliki banyak coffee shop dengan konsep yang beragam.

Mulai dari tempat ngopi bergaya modern, nuansa tropis, hingga kafe dengan suasana hangat seperti rumah sendiri, semuanya bisa ditemukan di Solo. Beragam pilihan tersebut membuat aktivitas menikmati kopi semakin menyenangkan, terutama saat sore hari ketika suasana terasa lebih santai.

Bagi kamu yang sedang mencari tempat ngopi dengan suasana nyaman, estetik, dan cocok untuk berkumpul bersama teman, keluarga, maupun pasangan, berikut tiga rekomendasi coffee shop di Solo yang bisa menjadi pilihan.

1. Beam’s Coffee & Eatery Beam’s Coffee & Eatery menjadi salah satu tempat ngopi yang cukup menarik perhatian di kawasan Solo. Coffee shop ini menghadirkan konsep tropis modern dengan nuansa seperti sedang berada di tempat liburan.

Area yang nyaman, desain yang menarik, serta tempat parkir yang luas menjadi beberapa alasan mengapa tempat ini banyak dikunjungi.

Dikutip dari akun Instagram @beamscoffeeeatery, Beam’s Coffee & Eatery menyediakan berbagai pilihan makanan, seperti bakwan jagung beam’s, udang rambutan, Korean chicken wings, beam’s chicken salad, soto Betawi, sup iga sapi, tom yum goong, toast mac and cheese, iga bakar beam’s, ayam goreng beam’s, dan berbagai menu lainnya.

Untuk pilihan minuman, pengunjung dapat menikmati hazelnut latte, nutella latte, caramel latte, strawberry cheesecake, red velvet latte, strawberry juice, lychee mojito, serta beragam minuman lainnya.

Harga makanan dan minuman di tempat ini mulai dari sekitar Rp20 ribuan. Beam’s Coffee & Eatery berlokasi di Jl. Adi Sumarmo No.80, Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

2. Tentrem Bumi Coffee Solo Tentrem Bumi Coffee Solo menawarkan suasana yang lebih tenang dengan konsep homey yang membuat pengunjung merasa nyaman seperti berada di rumah sendiri.