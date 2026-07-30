Rekomendasi Restoran Jepang di Solo, Sajikan Ramen Otentik Sampai Gyukatsu dengan Daging Super Melting

Ilustrasi ramen/YouTube @10bestid
JawaPos.com-Berkunjung ke Kota Solo menjadi pilihan berlibur yang menyenangkan.
Selain menikmati suasana kota dan budayanya, di sini anda juga bisa berburu berbagai jajanan khas serta kuliner legendaris.
Namun, jika anda sedang ingin menikmati hidangan tertentu, ternyata terdapat banyak restoran di Solo yang dapat menjadi pilihan.
Misalnya, saat anda ingin berkumpul bersama keluarga dan juga menikmati masakan Jepang yang otentik. Beberapa restoran dan tempat makan di Solo siap menghadirkan pengalaman kuliner yang memanjakan lidah.
Mulai dari sushi, ramen, sampai grill daging saikoro, semuanya dapat anda temukan di beberapa tempat rekomendasi berikut ini.
Mengutip informasi dari kanal YouTube @10bestid pada (30/07) berikut rekomendasi restoran Jepang di Solo untuk menikmati santap anda hari ini.
Kakoy Japanese BBQ and Shabu-Shabu
Kakoy Japanese BBQ and Shabu-Shabu terletak di Jl. Adi Sucipto No. 99, Laweyan. Restoran ini menawarkan konsep AYCE halal dengan lebih dari 140 pilihan menu, termasuk side dish, minuman, aneka dimsum, dan dessert. Pengunjung dapat memilih menu gril ataupun shabu-shabu dengan kondimen berupa ayam, udang, daging sapi premium, bakso, sosis, dan aneka sayuran.
Kedai Soramen
Kedai Soramen beralamat di Jl.K.S Tubun No. 22, Banjarsari. Kedai ini menawarkan berbagai varian ramen dengan harga yang terjangkau mulai dari Rp 20.000-an, serta porsi yang cukup melimpah. Menu yang tersedia antara lain seperti Jigoku ramen, saikoro ramen, yaki ramen, shiro ramen, dan shoyu ramen. Selain itu anda juga dapat memilih tingkat kepedasan sesuai selera.
Takoyaki Hiroshi
Takoyaki Hiroshi berlokasi di Pucangsawit Kecamatan Jebres. Kedai ini menawarkan jajanan street food andalan berupa takoyaki yang disajikan dengan saus yang lezat. Selain itu, tersedia pula gyoza, bento, katsudon, dan curry katsu yang tidak kalah lezat. Harga menunya juga cukup terjangkau, mulai dari 14.000-an
Kimukatsu
Salah satu cabang Kimukatsu berada di Mall Solo Paragon di Kecamatan Banjarsari. Restoran ini menyajikan beragam hidangan khas Jepang seperti chicken cheese katsu, set beef katsu cheese, beef katsu platter, spicy tamago sushi, dan beef katsu garlic curry. Restoran ini sangat cocok untuk dinikmati bersama teman ataupun keluarga.
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