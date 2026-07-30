Kuliner Halal di Park Shanghai Surabaya, Sensasi Wisata dengan Nuansa Chinatown ala Negeri Tirai Bambu

JawaPos.com-Park Shanghai merupakan salah satu destinasi wisata baru di Surabaya.

Berlokasi di Surabaya Timur, tepat pada area Pakuwon City Mall Surabaya. Park Shanghai ini mengusung konsep Chinatown ala jalanan di kota Shanghai, tempat ini memiliki desain arsitektur megah dengan gerabang, lampion warna merah, pagoda, patung naga yang besar, serta area pejalan kaki yang nyaman.

Temanya yang sangat oriental membuat Park Shanghai di Surabaya ini sangat cocok menjadi destinasi untuk berburu spot foto yang instagramable.

Bahkan, terdapat gerai khusus yang menawarkan jasa penyewaan baju khas Tiongkok lengkap dengan jasa make up sehingga nuansa Chinatown saat anda di sini semakin terasal.

Tidak hanya berfoto, di sini anda juga bisa menemukan area food court yang cocok untuk kulineran. Terdiri dari 50 tenant, di sini anda dapat memilih berbagai hidangan mulai dari street food kekinian, makanan nusantara, sampai hidangan chinese food yang khas.

Jika anda berencana berkunjung ke Park Shanghai Surabaya, dan ingin mencoba kuliner halal maka berikut adalah beberapa rekomendasinya.

Mengutip informasi dari kanal YouTube @Shady-Nay, berikut adalah rekomendasi kuliner di Park Shanghai Surabaya.

Yoco Nori Taco & Mentai

Street food halal di Park Shanghai Surabaya yang pertama adalah Yoco norii taco dan mentai. Menu andalannya berupa nori taco dengan beragam pilihan isian. Nori taco merupakan hidangan yang terdiri dari nasi dan aneka kondimen, lalu dibungkus dengan nori goreng. Pilihan variannya seperti salmon mentai, nori taco salmon cheese mayo, nori taco chicken slice BBQ, nori taco chicken slice mentai, nori taco beef teriyaki, dan nori taco beef teriyaki mentai. Selain itu tersedia pula menu lain seperti aneka dimsum, gyoza, tsukene teriyaki, rice bowl, dan taco salmon.

Rollin Chicken

Rollin chicken merupakan salah satu street food halal yang sedang viral. Rollin chicken ini adalah hidangan chicken stick sepanjang 25 cm dengan filling saus cheese supreme atau spicy mentai. Selain itu, rollin chicken juga bisa ditambahkan bumbu tabur seperti bubuk truffle, cheese, dan barbeque. Harga rollin chicken ini cukup terjangkau yakni mulai dari Rp 30.000. Perpaduan rasa gurih dengan tekstur yang krispi dan daging ayam yang juicy membuat rollin chicken digemari banyak orang.

Guapao