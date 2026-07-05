Ekonomi Halal Global Terus Tumbuh, Indonesia Bidik Penguatan Posisi sebagai Pusat Industri Halal Dunia

Ilustrasi: Ajang pameran industri halal di Indonesia. (Istimewa)
JawaPos.com – Penyelenggaraan D-8 Halal Expo Indonesia (HEI) 2026 dipastikan siap digelar. Ajang industri halal berskala internasional yang akan berlangsung pada 8–12 Juli 2026 di Senayan Tennis Indoor Complex, Jakarta, ini akan mempertemukan pelaku usaha, investor, buyer internasional, pemerintah, hingga masyarakat umum dalam satu ekosistem kolaborasi ekonomi halal.
Momentum tersebut hadir di tengah terus bertumbuhnya industri halal dunia. Berdasarkan State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025 yang diterbitkan DinarStandard, belanja masyarakat muslim global pada sektor makanan halal, fesyen, kosmetik, farmasi, media, rekreasi, hingga perjalanan mencapai sekitar USD 2,43 triliun pada 2023 dan diproyeksikan meningkat menjadi USD 3,1 triliun pada 2027.
Besarnya nilai ekonomi tersebut membuat banyak negara berlomba memperkuat posisinya dalam rantai pasok industri halal global, termasuk Indonesia yang selama beberapa tahun terakhir terus mendorong pengembangan ekosistem halal nasional.
D-8 Halal Expo Indonesia 2026 menjadi bagian dari rangkaian resmi D-8 Summit 2026 dengan tema Strengthening D-8 Halal Economy Through International Collaboration.
Direktur Utama Skyconnection sekaligus Organizer D-8 Halal Expo Indonesia 2026, Aryo Wibisono, mengatakan seluruh persiapan kini telah memasuki tahap akhir.
"Memasuki H-3, seluruh persiapan telah berjalan sesuai tahapan yang ditetapkan. Bersama seluruh mitra dan pemangku kepentingan, kami memastikan D-8 Halal Expo Indonesia 2026 siap menghadirkan penyelenggaraan bertaraf internasional yang mampu mempertemukan pengusaha, investor, buyer, pemerintah, hingga masyarakat dalam satu wadah kolaborasi," ujar Aryo.
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Menurutnya, antusiasme peserta internasional juga terus meningkat. Hingga saat ini, negara-negara seperti Pakistan, Iran, Bangladesh, Malaysia, Turki, Sri Lanka, Palestina, dan Nigeria telah mengonfirmasi keikutsertaan dalam pameran tersebut.
Aryo menjelaskan, panitia juga mengundang buyer potensial dari berbagai negara agar kerja sama bisnis yang terjalin selama pameran dapat berlanjut setelah acara berakhir.
"Kami sangat optimistis melihat tingginya minat partisipasi negara-negara anggota D-8 maupun mitra internasional lainnya. Untuk memaksimalkan dampak ekonomi, kami juga mengundang buyer potensial dari berbagai belahan dunia agar transaksi dan kerja sama bisnis yang lahir dari expo ini dapat terus berlanjut setelah acara berakhir. Kami berharap Indonesia semakin memperkuat perannya sebagai pusat pengembangan industri halal sekaligus memperluas jejaring perdagangan, investasi, dan diplomasi ekonomi halal di tingkat global," katanya.
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