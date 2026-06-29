10 Kedai Dimsum Halal yang Lagi Viral di Bandung. Cocok untuk Agenda Kumpul Seru

JawaPos.Com - Dimsum menjadi hidangan favorit banyak orang. Rasanya yang gurih, lembut, dan mengenyangkan menjadikan dimsum sebagai comfort food yang selalu dicari.

Tidak hanya itu, pilihan menunya yang beragam,mulai dari hakau, siomay, bakpao, sampai ceker ayam juga menjadikan dimsum sebagai pilihan yang tepat baik untuk hangout, ngopi, sarapan, makan bersama keluarga, sampai merayakan momen spesial.

Meski demikian, sebagian orang masih ragu untuk mencoba dimsum karena hidangan ini identik dengan penggunaan daging babi ataupun minyak babi.

Namun, tidak perlu khawatir, di Bandung saat ini sudah banyak kedai dimsum halal yang mengusung konsep no pork no lard. Sehingga, aman dikonsumsi oleh umat muslim.

Berdasarkan ulasan dari kanal YouTube @10bestid, berikut kedai dimsum halal di Kota Bandung.

Dimsum Sembilan Ayam

Dimsum sembilan ayam menjadi kedai dimsum paling populer di Bandung. Tempat makan ini mengusung konsep no pork no lard. Kedai dimsum ini selalu ramai dipadati pengunjung, bahkan banyak diantaranya yang rela menunggu di waiting list. Menu yang tersedia juga lengkap mulai dari hakau, ceker ayam, lumpia kulit tahu, tahu kukus ayam, bakpao, selada hongkong, ayam talas, lo mai kai, tao si, mantau, dan cheong fun.

Winglok Dimsum Bandung

Winglok menjadi restoran dimsum halal di Bandung yang buka selama 24 jam. Restoran ini menjamin dimsumnya bebas babi dan minyak babi. Menu best seller di winglok yang bisa dipesan antara lain seperti Bakpao telur asin, udang kukus, chongfan, siomay ayam, hakau, wonton. Winglok dimsum terkenal adegan dimsum berukuran besar dan isian daging melimpah.sehingga memberikan sensasi santap yang lebih puas..

Bao Dimsum