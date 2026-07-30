Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
Kamis, 30 Juli 2026 | 14.01 WIB

Resep Blueberry Grilled Cheese, Perpaduan Roti Renyah, Keju Lumer, dan Blueberry Compote yang Manis Segar

Potret blueberry grilled cheese dengan roti sourdough yang cocok untuk sarapan. (instagram.com/@eats__jess) - Image

Potret blueberry grilled cheese dengan roti sourdough yang cocok untuk sarapan. (instagram.com/@eats__jess)

JawaPos.com - Jika bosan dengan menu roti panggang yang itu-itu saja, Blueberry Grilled Cheese bisa menjadi pilihan yang menarik. Hidangan ini memadukan roti sourdough yang renyah dengan cream cheese, keju leleh, serta blueberry compote yang manis dan sedikit asam. Hasilnya adalah perpaduan rasa gurih, creamy, dan segar dalam setiap gigitan.

Dilansir dari Instagram @eats__jess, resep ini sangat mudah dibuat dengan bahan yang sederhana. Cocok disajikan sebagai menu sarapan, brunch, camilan sore, atau bahkan dessert praktis di rumah.

Grilled cheese biasanya identik dengan rasa gurih, tetapi tambahan blueberry compote memberikan sentuhan manis dan asam yang membuat rasanya lebih seimbang. Tekstur roti yang renyah dipadukan dengan keju yang meleleh menghasilkan sensasi makan yang memanjakan lidah.

Selain itu, blueberry compote bisa dibuat sendiri sehingga rasanya lebih segar dan dapat disesuaikan tingkat kemanisannya.

Bahan-Bahan
Bahan Utama
2 lembar roti sourdough
Cream cheese secukupnya
Mentega secukupnya
Keju quick melt atau mozzarella secukupnya

Bahan Blueberry Compote
150 gram blueberry
25 gram gula pasir
1 sdm air perasan lemon
1 sdm tepung maizena
1 sdm air

Cara Membuat Blueberry Grilled Cheese
1. Buat Blueberry Compote
Masukkan blueberry, gula pasir, dan air perasan lemon ke dalam panci.
Masak dengan api sedang hingga blueberry mulai pecah dan mengeluarkan sari buah.
Larutkan tepung maizena dengan air, lalu tuangkan ke dalam panci.
Aduk hingga compote mengental, kemudian angkat dan biarkan agak dingin.
2. Siapkan Roti
Oleskan cream cheese pada salah satu sisi roti.
Tambahkan blueberry compote secukupnya, lalu susun keju di atasnya.
Tutup menggunakan lembar roti lainnya.
3. Panggang
Oleskan mentega pada kedua sisi roti.
Panggang di atas wajan anti lengket dengan api kecil hingga kedua sisi berwarna keemasan dan keju di dalamnya meleleh sempurna.
4. Sajikan
Angkat, potong menjadi dua bagian, lalu sajikan selagi hangat agar keju tetap lumer.

Gunakan roti sourdough yang masih segar agar teksturnya tetap renyah di luar dan lembut di dalam. Masak dengan api kecil supaya roti tidak cepat gosong sekaligus memberi waktu bagi keju untuk meleleh sempurna. Saat membuat blueberry compote, jangan memasaknya terlalu lama agar rasa segar buah masih terasa dan warnanya tetap cantik.

Blueberry Grilled Cheese dapat dipadukan dengan stroberi, raspberry, atau campuran buah beri lainnya sebagai pengganti blueberry. Anda juga bisa menambahkan madu, kayu manis bubuk, atau kacang cincang untuk memberikan tekstur dan cita rasa yang lebih kaya.
 
Sajikan bersama secangkir kopi, teh hangat, atau susu dingin agar pengalaman menikmatinya semakin sempurna. Blueberry Grilled Cheese membuktikan bahwa perpaduan rasa manis dan gurih bisa menghasilkan hidangan yang istimewa.
 
Dengan roti yang renyah, keju yang lumer, serta blueberry compote yang segar, menu ini cocok menjadi pilihan sarapan maupun camilan yang praktis, lezat, dan tampil menggugah selera.
Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Resep Garlic Shrimp Spaghetti, Pasta Gurih dengan Udang Juicy dan Aroma Bawang yang Menggugah Selera - Image
Zodiak

Resep Garlic Shrimp Spaghetti, Pasta Gurih dengan Udang Juicy dan Aroma Bawang yang Menggugah Selera

Kamis, 30 Juli 2026 | 13.57 WIB

Cuma 7 Menit Jadi! Resep Mie Siram Ayam Lezat yang Cocok untuk Menu Keluarga - Image
Kuliner

Cuma 7 Menit Jadi! Resep Mie Siram Ayam Lezat yang Cocok untuk Menu Keluarga

Kamis, 30 Juli 2026 | 06.42 WIB

Anti Lembek! Ini Resep Tempura Udang Lurus ala Jepang dengan Tepung Lokal - Image
Kuliner

Anti Lembek! Ini Resep Tempura Udang Lurus ala Jepang dengan Tepung Lokal

Rabu, 29 Juli 2026 | 23.56 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

5

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

6

Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force

7

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

8

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

9

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

10

Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore