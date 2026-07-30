Resep Blueberry Grilled Cheese, Perpaduan Roti Renyah, Keju Lumer, dan Blueberry Compote yang Manis Segar

JawaPos.com - Jika bosan dengan menu roti panggang yang itu-itu saja, Blueberry Grilled Cheese bisa menjadi pilihan yang menarik. Hidangan ini memadukan roti sourdough yang renyah dengan cream cheese, keju leleh, serta blueberry compote yang manis dan sedikit asam. Hasilnya adalah perpaduan rasa gurih, creamy, dan segar dalam setiap gigitan.



Dilansir dari Instagram @eats__jess, resep ini sangat mudah dibuat dengan bahan yang sederhana. Cocok disajikan sebagai menu sarapan, brunch, camilan sore, atau bahkan dessert praktis di rumah.



Grilled cheese biasanya identik dengan rasa gurih, tetapi tambahan blueberry compote memberikan sentuhan manis dan asam yang membuat rasanya lebih seimbang. Tekstur roti yang renyah dipadukan dengan keju yang meleleh menghasilkan sensasi makan yang memanjakan lidah.



Selain itu, blueberry compote bisa dibuat sendiri sehingga rasanya lebih segar dan dapat disesuaikan tingkat kemanisannya.



Bahan-Bahan

Bahan Utama

2 lembar roti sourdough

Cream cheese secukupnya

Mentega secukupnya

Keju quick melt atau mozzarella secukupnya



Bahan Blueberry Compote

150 gram blueberry

25 gram gula pasir

1 sdm air perasan lemon

1 sdm tepung maizena

1 sdm air



Cara Membuat Blueberry Grilled Cheese

1. Buat Blueberry Compote

Masukkan blueberry, gula pasir, dan air perasan lemon ke dalam panci.

Masak dengan api sedang hingga blueberry mulai pecah dan mengeluarkan sari buah.

Larutkan tepung maizena dengan air, lalu tuangkan ke dalam panci.

Aduk hingga compote mengental, kemudian angkat dan biarkan agak dingin.

2. Siapkan Roti

Oleskan cream cheese pada salah satu sisi roti.

Tambahkan blueberry compote secukupnya, lalu susun keju di atasnya.

Tutup menggunakan lembar roti lainnya.

3. Panggang

Oleskan mentega pada kedua sisi roti.

Panggang di atas wajan anti lengket dengan api kecil hingga kedua sisi berwarna keemasan dan keju di dalamnya meleleh sempurna.

4. Sajikan

Angkat, potong menjadi dua bagian, lalu sajikan selagi hangat agar keju tetap lumer.



Gunakan roti sourdough yang masih segar agar teksturnya tetap renyah di luar dan lembut di dalam. Masak dengan api kecil supaya roti tidak cepat gosong sekaligus memberi waktu bagi keju untuk meleleh sempurna. Saat membuat blueberry compote, jangan memasaknya terlalu lama agar rasa segar buah masih terasa dan warnanya tetap cantik.



Blueberry Grilled Cheese dapat dipadukan dengan stroberi, raspberry, atau campuran buah beri lainnya sebagai pengganti blueberry. Anda juga bisa menambahkan madu, kayu manis bubuk, atau kacang cincang untuk memberikan tekstur dan cita rasa yang lebih kaya.

Sajikan bersama secangkir kopi, teh hangat, atau susu dingin agar pengalaman menikmatinya semakin sempurna. Blueberry Grilled Cheese membuktikan bahwa perpaduan rasa manis dan gurih bisa menghasilkan hidangan yang istimewa.

Dengan roti yang renyah, keju yang lumer, serta blueberry compote yang segar, menu ini cocok menjadi pilihan sarapan maupun camilan yang praktis, lezat, dan tampil menggugah selera.