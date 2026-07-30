Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 31 Juli 2026 | 04.02 WIB

Wajib Coba! Resep Pentol Urat Ayam Homemade dengan Bahan Sederhana

Resep Pentol Urat Ayam yang Mudah Dibuat di Rumah - Image

Resep Pentol Urat Ayam yang Mudah Dibuat di Rumah

JawaPos.com - Pentol urat ayam menjadi salah satu jajanan yang banyak digemari karena memiliki tekstur kenyal, rasa gurih, dan cocok dinikmati dalam berbagai suasana.

Tidak hanya bisa dibeli di luar, pentol urat ayam juga dapat dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang mudah ditemukan. Selain lebih hemat, membuat pentol sendiri memungkinkan Anda menyesuaikan rasa sesuai selera keluarga.

Hidangan ini dapat disajikan sebagai camilan sore, teman bersantai, atau menjadi pelengkap saat makan bersama nasi.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep pentol urat ayam yang enak, praktis, dan mudah dibuat di rumah.

Bahan-Bahan Membuat Pentol Urat Ayam

  • 450 gram paha ayam fillet
  • 50 gram kulit dan lemak ayam
  • 200 gram tepung tapioka
  • 170 gram es batu
  • 5 siung bawang putih
  • 1 sendok makan bawang goreng
  • 1 bungkus kaldu bubuk
  • 1 sendok teh garam
  • 1 sendok teh penyedap rasa
  • 1 sendok teh lada bubuk
  • 1 butir putih telur
  • 2-3 sendok makan kecap manis

Cara Membuat Pentol Urat Ayam

  1. Masukkan paha ayam fillet, bawang putih, bawang goreng, garam, lada bubuk, penyedap rasa, es batu, putih telur, dan kecap manis ke dalam chopper.
  2. Haluskan seluruh bahan hingga tercampur rata dan teksturnya menjadi setengah lembut.
  3. Setelah itu, tambahkan tepung tapioka ke dalam adonan, kemudian proses kembali hingga semua bahan tercampur sempurna.
  4. Masukkan kulit dan lemak ayam ke dalam adonan pentol. Aduk hingga menyatu secara merata agar menghasilkan tekstur urat yang khas.
  5. Siapkan tahu, kemudian belah bagian tengahnya tanpa memutus seluruh bagian. Masukkan adonan pentol ke dalam tahu dan sisihkan.
  6. Didihkan air dalam panci, kemudian matikan api terlebih dahulu. Bentuk adonan pentol menjadi bulatan kecil, lalu masukkan ke dalam air rebusan.
  7. Nyalakan kembali kompor dan rebus pentol hingga mengapung sebagai tanda mulai matang.
  8. Angkat pentol yang sudah direbus, kemudian pindahkan ke dalam kukusan.
  9. Kukus pentol dan tahu hingga benar-benar matang.
  10. Setelah matang, angkat dan sajikan pentol urat ayam bersama saus favorit.

Pentol urat ayam homemade siap dinikmati. Dengan tekstur yang kenyal, rasa gurih, dan aroma ayam yang menggoda, resep ini bisa menjadi pilihan camilan praktis untuk keluarga di rumah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Rahasia Dadar Jagung Khas Surabaya, Gurih Maksimal dengan Bumbu Tradisional - Image
Kuliner

Rahasia Dadar Jagung Khas Surabaya, Gurih Maksimal dengan Bumbu Tradisional

Jumat, 31 Juli 2026 | 03.39 WIB

Anti Ribet! Resep Kebab Ayam Gurih yang Cocok Jadi Bekal Sehari-hari - Image
Kuliner

Anti Ribet! Resep Kebab Ayam Gurih yang Cocok Jadi Bekal Sehari-hari

Jumat, 31 Juli 2026 | 03.34 WIB

Resep Ayam Mayo Cabe Bawang, Tumisan Ayam Gurih dengan Aroma Bawang yang Menggugah Selera - Image
Kuliner

Resep Ayam Mayo Cabe Bawang, Tumisan Ayam Gurih dengan Aroma Bawang yang Menggugah Selera

Kamis, 30 Juli 2026 | 14.11 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

5

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

6

Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force

7

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

8

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

9

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

10

Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore