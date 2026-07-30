Wajib Coba! Resep Pentol Urat Ayam Homemade dengan Bahan Sederhana

JawaPos.com - Pentol urat ayam menjadi salah satu jajanan yang banyak digemari karena memiliki tekstur kenyal, rasa gurih, dan cocok dinikmati dalam berbagai suasana.

Tidak hanya bisa dibeli di luar, pentol urat ayam juga dapat dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang mudah ditemukan. Selain lebih hemat, membuat pentol sendiri memungkinkan Anda menyesuaikan rasa sesuai selera keluarga.

Hidangan ini dapat disajikan sebagai camilan sore, teman bersantai, atau menjadi pelengkap saat makan bersama nasi.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep pentol urat ayam yang enak, praktis, dan mudah dibuat di rumah.