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Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 30 Juli 2026 | 06.42 WIB

Cuma 7 Menit Jadi! Resep Mie Siram Ayam Lezat yang Cocok untuk Menu Keluarga

Resep Mie Siram Ayam Ala Resto yang Praktis (YouTube Devina Hermawan) - Image

Resep Mie Siram Ayam Ala Resto yang Praktis (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Mie siram ayam ala resto menjadi salah satu hidangan yang banyak digemari karena memiliki cita rasa gurih dengan kuah kental yang menggugah selera.

Perpaduan mie lembut, potongan ayam yang empuk, sayuran segar, serta bumbu khas membuat hidangan ini terasa seperti menu restoran meski dibuat sendiri di rumah.

Selain rasanya yang nikmat, mie siram ayam juga mudah dibuat dan cocok menjadi pilihan menu praktis untuk sarapan, makan siang, maupun makan malam.

Bagi kamu yang ingin mencoba membuatnya sendiri, berikut resep mie siram ayam ala resto yang praktis dan lezat dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan.

Bahan-Bahan Mie Siram Ayam

Bahan Tumisan:

  • 5 siung bawang putih
  • 5 siung bawang merah
  • 1 sendok makan kecap asin
  • 1 sendok teh minyak wijen
  • 1 sendok makan saus tiram
  • 2 sendok makan tepung maizena
  • 400 ml air
  • 1 butir telur (opsional)
  • 2 sendok teh gula pasir
  • 1 sendok teh kaldu ayam bubuk

Bahan Marinasi Ayam:

  • 150 gram paha ayam filet
  • 1 sendok teh maizena
  • ¼ sendok teh garam
  • ½ sendok teh gula pasir
  • ⅛ sendok teh merica

Bahan Isian:

  • 30 gram hati ayam rebus
  • 3 buah bakso sapi

Bahan Tambahan:

  • 1 batang daun bawang
  • ½ buah bawang bombai
  • Sawi hijau secukupnya
  • 1 sendok teh minyak wijen
  • 2–3 porsi mie kering

Pelengkap:

  • Cabai rawit iris
  • Kecap asin

Cara Membuat Mie Siram Ayam Ala Resto

  1. Rebus mie hingga matang, kemudian tiriskan. Tambahkan sedikit minyak agar mie tidak lengket dan aduk hingga rata.
  2. Cincang bawang putih dan bawang merah. Iris bawang bombai, daun bawang, serta sawi hijau.
  3. Potong ayam filet sesuai selera, kemudian marinasi menggunakan garam, gula pasir, merica, dan maizena. Aduk hingga semua bumbu tercampur rata.
  4. Iris bakso sapi dan hati ayam rebus, lalu sisihkan.
  5. Panaskan minyak, kemudian tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum. Masukkan ayam yang sudah dimarinasi dan masak hingga matang.
  6. Tambahkan hati ayam, bakso, bawang bombai, dan daun bawang. Tumis sebentar hingga aroma bumbu semakin keluar.
  7. Masukkan air, saus tiram, kecap asin, gula pasir, dan kaldu ayam bubuk. Larutkan maizena dengan sedikit air, lalu masukkan ke dalam tumisan agar kuah menjadi lebih kental.
  8. Tambahkan sawi hijau dan aduk rata. Masukkan telur kocok secara perlahan, kemudian aduk sebentar hingga matang.
  9. Tambahkan minyak wijen untuk memperkuat aroma dan cita rasa kuah.
  10. Siapkan wajan lain, masukkan mie dengan sedikit minyak wijen, lalu masak hingga permukaan mie sedikit kecokelatan.
  11. Siram mie dengan kuah ayam yang sudah dibuat. Tambahkan cabai rawit dan kecap asin sesuai selera.

Mie siram ayam ala resto pun siap disajikan. Hidangan sederhana ini bisa menjadi pilihan menu rumahan yang praktis, lezat, dan memiliki cita rasa layaknya makanan restoran.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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