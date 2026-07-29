Cuma 7 Menit Jadi! Resep Mie Siram Ayam Lezat yang Cocok untuk Menu Keluarga

JawaPos.com – Mie siram ayam ala resto menjadi salah satu hidangan yang banyak digemari karena memiliki cita rasa gurih dengan kuah kental yang menggugah selera.

Perpaduan mie lembut, potongan ayam yang empuk, sayuran segar, serta bumbu khas membuat hidangan ini terasa seperti menu restoran meski dibuat sendiri di rumah.

Selain rasanya yang nikmat, mie siram ayam juga mudah dibuat dan cocok menjadi pilihan menu praktis untuk sarapan, makan siang, maupun makan malam.

Bagi kamu yang ingin mencoba membuatnya sendiri, berikut resep mie siram ayam ala resto yang praktis dan lezat dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan.