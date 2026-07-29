Sarapan Cepat dan Nikmat, Coba Resep Nasi Goreng Terasi Sederhana Ini

Resep Nasi Goreng Terasi Ala Rumahan yang Enak./ YouTube Devina Hermawan
JawaPos.com – Nasi goreng terasi menjadi salah satu pilihan menu rumahan yang selalu berhasil menggugah selera.
Perpaduan aroma khas terasi dengan bumbu sederhana menghasilkan rasa gurih, harum, dan nikmat yang membuat hidangan ini sulit ditolak.
Selain rasanya yang lezat, nasi goreng terasi juga praktis dibuat karena tidak membutuhkan banyak waktu. Dalam waktu sekitar lima menit, menu ini sudah bisa disajikan untuk sarapan, makan siang, maupun hidangan malam saat ingin makan sesuatu yang cepat.
Bahan-bahan yang digunakan pun mudah ditemukan di dapur rumah. Berikut resep nasi goreng terasi ala rumahan yang wangi dan gurih, dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan.
Dengan bahan sederhana dan cara pembuatan yang mudah, nasi goreng terasi ini bisa menjadi pilihan menu praktis untuk dinikmati kapan saja bersama keluarga.
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