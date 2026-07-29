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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 29 Juli 2026 | 23.12 WIB

Sarapan Cepat dan Nikmat, Coba Resep Nasi Goreng Terasi Sederhana Ini

Resep Nasi Goreng Terasi Ala Rumahan yang Enak./ YouTube Devina Hermawan - Image

Resep Nasi Goreng Terasi Ala Rumahan yang Enak./ YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com – Nasi goreng terasi menjadi salah satu pilihan menu rumahan yang selalu berhasil menggugah selera.

Perpaduan aroma khas terasi dengan bumbu sederhana menghasilkan rasa gurih, harum, dan nikmat yang membuat hidangan ini sulit ditolak.

Selain rasanya yang lezat, nasi goreng terasi juga praktis dibuat karena tidak membutuhkan banyak waktu. Dalam waktu sekitar lima menit, menu ini sudah bisa disajikan untuk sarapan, makan siang, maupun hidangan malam saat ingin makan sesuatu yang cepat.

Bahan-bahan yang digunakan pun mudah ditemukan di dapur rumah. Berikut resep nasi goreng terasi ala rumahan yang wangi dan gurih, dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan.

Bahan-Bahan Nasi Goreng Terasi

  • 350 gram nasi putih
  • 12 siung bawang merah
  • 3 siung bawang putih
  • 9 buah cabai rawit merah
  • 4 lembar daun jeruk
  • 2 batang serai
  • 5 potong hati ampela kecap
  • 6 gram terasi bubuk
  • ¼ sendok teh kunyit bubuk (opsional)
  • ½ sendok teh kaldu jamur
  • ½ sendok teh gula pasir
  • 1 buah jeruk limau (opsional)

Bahan Pelengkap

  • Telur mata sapi
  • Emping
  • Bawang merah goreng

Cara Membuat Nasi Goreng Terasi

  1. Siapkan semua bahan, kemudian iris bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, daun jeruk, bagian putih serai, dan hati ampela kecap.
  2. Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Tumis bawang putih, bawang merah, cabai rawit, serai, dan daun jeruk hingga mengeluarkan aroma harum.
  3. Masukkan terasi bubuk dan kunyit bubuk, lalu aduk hingga semua bumbu tercampur rata.
  4. Tambahkan nasi putih ke dalam wajan. Aduk kembali hingga nasi tercampur sempurna dengan bumbu.
  5. Masukkan potongan hati ampela kecap, kaldu jamur, dan gula pasir. Masak hingga nasi goreng semakin harum dan bumbu meresap.
  6. Tambahkan perasan jeruk limau untuk memberikan rasa segar, kemudian masak sebentar hingga semua bahan menyatu.
  7. Matikan api dan pindahkan nasi goreng terasi ke dalam piring atau wadah saji.
  8. Sajikan nasi goreng terasi bersama telur mata sapi, emping, dan taburan bawang merah goreng agar semakin nikmat.

Dengan bahan sederhana dan cara pembuatan yang mudah, nasi goreng terasi ini bisa menjadi pilihan menu praktis untuk dinikmati kapan saja bersama keluarga.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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