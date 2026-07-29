Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 29 Juli 2026 | 23.56 WIB

Anti Lembek! Ini Resep Tempura Udang Lurus ala Jepang dengan Tepung Lokal

Resep Tempura Udang yang Super Renyah dan Praktis. (YouTube Devina Hermawan) - Image

Resep Tempura Udang yang Super Renyah dan Praktis. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com - Tempura udang menjadi salah satu menu khas Jepang yang banyak digemari karena memiliki tekstur renyah di luar, tetapi tetap ringan saat disantap.

Salah satu tempura yang cukup populer adalah tempura udang ala Marugame Udon. Ciri khasnya terletak pada bentuk udang yang tampak lurus sempurna serta lapisan tepung tipis yang menghasilkan kerenyahan maksimal.

Banyak orang mengira membuat tempura seperti di restoran Jepang membutuhkan bahan khusus. Padahal, dengan teknik yang tepat dan bahan yang mudah ditemukan di pasar maupun supermarket lokal, tempura udang lezat bisa dibuat sendiri di rumah.

Kunci utama agar udang tidak melengkung saat digoreng adalah proses penyayatan dan penekanan udang sebelum diberi adonan tepung.

Berikut resep tempura udang ala Marugame yang dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan.

Bahan Adonan Tempura

  • 10 sendok makan tepung protein rendah
  • 25-30 sendok makan air dingin
  • 1 sendok teh cuka
  • ¼ sendok teh baking soda
  • 8 ekor udang yang sudah dikupas
  • ½ bonggol bawang bombai, iris tipis
  • 6 lembar horenso atau bayam Jepang
  • ¼ buah kabocha, iris
  • 1 buah terong, potong bentuk kipas

Bahan Saus Tentsuyu

  • 3 sendok makan kecap asin
  • 1 sendok makan jus apel
  • 5 sendok makan air
  • ½ sendok makan gula

Bahan Pelengkap

  • 1 batang daun bawang, iris halus
  • 3 cm jahe, parut
  • ½ buah lobak, parut

Cara Membuat Tempura Udang Ala Marugame

  1. Buat adonan tepung dengan mencampurkan cuka dan baking soda hingga berbusa. Setelah itu, tambahkan air dingin dan tepung protein rendah, lalu aduk hingga tercampur rata.
  2. Bersihkan udang, kemudian buat beberapa sayatan pada bagian tubuhnya. Tekan perlahan agar bentuk udang menjadi lurus. Tambahkan sedikit garam sebagai bumbu.
  3. Susun udang dan bahan sayuran, kecuali horenso, di atas talenan. Taburkan sedikit tepung pada kedua sisi bahan agar adonan tempura dapat menempel dengan baik.
  4. Panaskan minyak dengan suhu yang cukup panas. Celupkan udang dan sayuran ke dalam adonan tepung, kemudian goreng hingga berubah warna menjadi kuning keemasan.
  5. Setelah matang, angkat tempura dan tiriskan agar minyak berlebih berkurang.
  6. Untuk membuat saus tentsuyu, campurkan kecap asin, air, jus apel, dan gula. Aduk hingga seluruh bahan menyatu.
  7. Sajikan tempura udang bersama saus tentsuyu, daun bawang, jahe parut, dan lobak sebagai pelengkap.

Dengan mengikuti langkah yang tepat, tempura udang ala Marugame bisa dibuat sendiri di rumah dengan hasil yang renyah, ringan, dan menggugah selera. Menu ini cocok disantap bersama nasi, udon, maupun sebagai camilan saat berkumpul bersama keluarga

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Sarapan Cepat dan Nikmat, Coba Resep Nasi Goreng Terasi Sederhana Ini - Image
Kuliner

Sarapan Cepat dan Nikmat, Coba Resep Nasi Goreng Terasi Sederhana Ini

Rabu, 29 Juli 2026 | 23.12 WIB

Resep Gulai Ayam Padang Asli Rumahan, Cocok Jadi Lauk Istimewa Keluarga - Image
Kuliner

Resep Gulai Ayam Padang Asli Rumahan, Cocok Jadi Lauk Istimewa Keluarga

Rabu, 29 Juli 2026 | 22.45 WIB

Mau Jualan? Coba Resep Roti Isi Mochi Kekinian yang Banyak Disukai - Image
Kuliner

Mau Jualan? Coba Resep Roti Isi Mochi Kekinian yang Banyak Disukai

Rabu, 29 Juli 2026 | 22.34 WIB

Terpopuler

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar - Image
1

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol

4

Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

7

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

8

Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah

9

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

10

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore