Anti Lembek! Ini Resep Tempura Udang Lurus ala Jepang dengan Tepung Lokal

Resep Tempura Udang yang Super Renyah dan Praktis. (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com - Tempura udang menjadi salah satu menu khas Jepang yang banyak digemari karena memiliki tekstur renyah di luar, tetapi tetap ringan saat disantap.
Salah satu tempura yang cukup populer adalah tempura udang ala Marugame Udon. Ciri khasnya terletak pada bentuk udang yang tampak lurus sempurna serta lapisan tepung tipis yang menghasilkan kerenyahan maksimal.
Banyak orang mengira membuat tempura seperti di restoran Jepang membutuhkan bahan khusus. Padahal, dengan teknik yang tepat dan bahan yang mudah ditemukan di pasar maupun supermarket lokal, tempura udang lezat bisa dibuat sendiri di rumah.
Kunci utama agar udang tidak melengkung saat digoreng adalah proses penyayatan dan penekanan udang sebelum diberi adonan tepung.
Berikut resep tempura udang ala Marugame yang dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan.
Dengan mengikuti langkah yang tepat, tempura udang ala Marugame bisa dibuat sendiri di rumah dengan hasil yang renyah, ringan, dan menggugah selera. Menu ini cocok disantap bersama nasi, udon, maupun sebagai camilan saat berkumpul bersama keluarga
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