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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 29 Juli 2026 | 22.45 WIB

Resep Gulai Ayam Padang Asli Rumahan, Cocok Jadi Lauk Istimewa Keluarga

Resep Gulai Ayam Padang yang Enak dan Kaya Akan Rempah - Image

Resep Gulai Ayam Padang yang Enak dan Kaya Akan Rempah

JawaPos.com – Kuliner Minangkabau dikenal memiliki karakter rasa yang kuat dengan penggunaan rempah yang melimpah. Salah satu hidangan yang selalu menjadi favorit di berbagai rumah makan Padang adalah gulai ayam.

Gulai ayam Padang menawarkan perpaduan rasa gurih dari santan, aroma rempah yang harum, serta kuah kental yang meresap hingga ke dalam daging ayam.

Hidangan ini sangat cocok disajikan sebagai menu makan siang maupun makan malam bersama nasi putih hangat dan berbagai pelengkap khas Minang.

Tidak perlu selalu membeli di rumah makan Padang, gulai ayam Padang juga bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang mudah ditemukan.

Dikutip dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep gulai ayam Padang dengan cita rasa gurih dan bumbu rempah yang kaya.

Bahan-bahan Gulai Ayam Padang

Bahan utama:

  • 2 kg ayam pejantan, buang kulit lalu potong menjadi 4 bagian

Bahan bumbu halus:

  • 120 gram cabai merah tanjung, buang bijinya
  • 20 gram cabai rawit hijau
  • 35 gram lengkuas
  • 15 gram jahe
  • 15 gram kunyit
  • 15 buah petai kupas, belah dua
  • 30 gram kemiri
  • 60 gram bawang putih
  • 75 gram bawang merah
  • 150 gram minyak
  • 200 ml air

Bahan tambahan:

  • 2 sdm bumbu sari Minang
  • 5 butir asam kandis
  • 4 batang serai
  • 8 lembar daun salam
  • 8 lembar daun jeruk
  • 1 lembar daun kunyit
  • 350 ml santan
  • 1,2 liter air
  • 1 ½ sdm garam
  • 2 sdt penyedap rasa
  • 1 sdm gula pasir (opsional)

Pelengkap:

  • Nasi putih hangat
  • Daun singkong rebus
  • Timun segar
  • Sambal hijau

Cara Membuat Gulai Ayam Padang

  1. Iris lengkuas dan jahe terlebih dahulu agar lebih mudah diolah.
  2. Panaskan sebagian minyak, kemudian tumis lengkuas, jahe, kemiri, kunyit, cabai merah tanjung, cabai rawit hijau, dan petai.
  3. Masak bumbu hingga berubah warna dan mengeluarkan aroma harum. Setelah itu, angkat dan diamkan sebentar.
  4. Masukkan bahan tumisan ke dalam blender. Tambahkan bawang putih, bawang merah, sisa minyak, dan air. Haluskan hingga menjadi bumbu lembut.
  5. Tumis kembali bumbu halus hingga matang. Masukkan serai yang sudah dimemarkan, daun kunyit, daun salam, daun jeruk, bumbu sari Minang, serta asam kandis.
  6. Masak hingga bumbu benar-benar harum dan mengeluarkan minyak.
  7. Tambahkan air, santan, garam, penyedap rasa, dan gula pasir. Aduk rata lalu masak hingga kuah mendidih.
  8. Masukkan potongan ayam, kemudian aduk hingga seluruh bagian ayam terbalut bumbu.
  9. Tutup panci dan masak menggunakan api kecil selama sekitar 45-60 menit hingga ayam empuk dan bumbu meresap.
  10. Setelah matang, angkat gulai ayam Padang dan sajikan bersama nasi putih, daun singkong rebus, timun, serta sambal hijau.

Gulai ayam Padang siap dinikmati dengan cita rasa khas Minang yang gurih, kaya rempah, dan mampu membuat siapa saja ingin menambah porsi nasi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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