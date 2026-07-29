Resep Gulai Ayam Padang Asli Rumahan, Cocok Jadi Lauk Istimewa Keluarga

JawaPos.com – Kuliner Minangkabau dikenal memiliki karakter rasa yang kuat dengan penggunaan rempah yang melimpah. Salah satu hidangan yang selalu menjadi favorit di berbagai rumah makan Padang adalah gulai ayam.

Gulai ayam Padang menawarkan perpaduan rasa gurih dari santan, aroma rempah yang harum, serta kuah kental yang meresap hingga ke dalam daging ayam.

Hidangan ini sangat cocok disajikan sebagai menu makan siang maupun makan malam bersama nasi putih hangat dan berbagai pelengkap khas Minang.

Tidak perlu selalu membeli di rumah makan Padang, gulai ayam Padang juga bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang mudah ditemukan.

Dikutip dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep gulai ayam Padang dengan cita rasa gurih dan bumbu rempah yang kaya.