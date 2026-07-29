Lapar Tengah Malam? Ini 3 Rekomendasi Kuliner Bandung yang Buka Sampai Dini Hari

JawaPos.com - Bandung selalu menjadi salah satu destinasi favorit bagi para pencinta kuliner. Tak hanya ramai saat pagi hingga sore hari, Kota Kembang juga menawarkan banyak pilihan tempat makan yang tetap buka ketika malam tiba.

Beragam sajian bisa ditemukan di Bandung, mulai dari makanan khas Nusantara hingga menu modern yang cocok dinikmati bersama teman.

Bagi yang ingin mencari tempat untuk mengobrol santai, menghabiskan waktu bersama keluarga, atau sekadar mengisi perut setelah beraktivitas, sejumlah kuliner malam berikut bisa menjadi pilihan menarik.

Berikut tiga rekomendasi tempat makan malam di Bandung yang patut masuk daftar kunjungan.

1. Nasi Kalong Berada di kawasan Cihapit, Bandung Wetan, Nasi Kalong menjadi salah satu tempat makan yang cukup populer di kalangan pencinta kuliner malam. Berdiri sejak 2007, tempat ini dikenal dengan sajian khas Indonesia yang menghadirkan rasa rumahan dengan bumbu yang kaya.

Menu yang tersedia cukup beragam, mulai dari nasi kalong, buncis bakar, rendang bistik sapi, ayam cabe, hingga berbagai olahan ayam dengan pilihan saus dan cita rasa berbeda.

Untuk menikmati hidangan di Nasi Kalong, pengunjung dapat menyiapkan budget mulai dari sekitar Rp10 ribuan. Tempat makan ini berlokasi di Jalan L.L.R.E. Martadinata No.199, Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung.

2. Bakmie Feri Bagi penggemar mi dan hidangan seafood, Bakmie Feri bisa menjadi salah satu pilihan kuliner malam di Bandung. Tempat makan ini menawarkan berbagai menu bakmi halal dengan pilihan topping serta sajian pendamping yang beragam.

Beberapa menu yang tersedia antara lain bakmie halus bakso, bakmie spesial tahu, bakmie karet dengan bakso dan pangsit, misoa kuah, gurame saus mentega, hingga nasi goreng seafood.