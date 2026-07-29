Aroma Rempah Menggoda, 3 Lapis Legit Bandung Ini Cocok Dibawa Pulang

JawaPos.com – Bandung dikenal sebagai salah satu destinasi wisata favorit dengan beragam pilihan kuliner yang mampu menarik perhatian wisatawan.

Selain menghadirkan berbagai jajanan modern, Kota Kembang juga memiliki banyak makanan klasik yang tetap populer hingga saat ini. Salah satu oleh-oleh yang tidak pernah kehilangan peminat adalah lapis legit.

Kue tradisional dengan aroma rempah khas ini memiliki cita rasa manis, tekstur lembut, dan tampilan berlapis yang membuatnya menjadi pilihan favorit untuk dibawa pulang.

Di Bandung, terdapat banyak toko kue yang menawarkan lapis legit dengan berbagai varian, mulai dari resep klasik hingga kreasi rasa yang lebih modern.

Bagi yang sedang mencari buah tangan untuk keluarga atau kerabat, berikut tiga rekomendasi lapis legit enak di Bandung yang patut dicoba.

1. Kartika Sari Bakery Kartika Sari Bakery menjadi salah satu toko oleh-oleh legendaris yang sudah lama dikenal masyarakat Bandung maupun wisatawan.

Salah satu menu andalannya adalah lapis legit dengan tekstur lembut serta aroma khas yang menggugah selera.

Selain lapis legit original, tersedia pula berbagai pilihan seperti lapis legit keju, lapis legit prunes, lapis santan, pisang bollen keju, banana roll, dan berbagai produk bakery lainnya.

Harga lapis legit di Kartika Sari Bakery dibanderol mulai dari sekitar Rp300 ribuan, sementara produk kue lainnya tersedia dengan harga mulai dari sekitar Rp40 ribuan.