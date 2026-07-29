Aroma Rempah Menggoda, 3 Lapis Legit Bandung Ini Cocok Dibawa Pulang

Tempat Lapis Legit yang Enak di Bandung (Instagram @primarasabakeryandpastry)
JawaPos.com – Bandung dikenal sebagai salah satu destinasi wisata favorit dengan beragam pilihan kuliner yang mampu menarik perhatian wisatawan.
Selain menghadirkan berbagai jajanan modern, Kota Kembang juga memiliki banyak makanan klasik yang tetap populer hingga saat ini. Salah satu oleh-oleh yang tidak pernah kehilangan peminat adalah lapis legit.
Kue tradisional dengan aroma rempah khas ini memiliki cita rasa manis, tekstur lembut, dan tampilan berlapis yang membuatnya menjadi pilihan favorit untuk dibawa pulang.
Di Bandung, terdapat banyak toko kue yang menawarkan lapis legit dengan berbagai varian, mulai dari resep klasik hingga kreasi rasa yang lebih modern.
Bagi yang sedang mencari buah tangan untuk keluarga atau kerabat, berikut tiga rekomendasi lapis legit enak di Bandung yang patut dicoba.
Kartika Sari Bakery menjadi salah satu toko oleh-oleh legendaris yang sudah lama dikenal masyarakat Bandung maupun wisatawan.
Salah satu menu andalannya adalah lapis legit dengan tekstur lembut serta aroma khas yang menggugah selera.
Selain lapis legit original, tersedia pula berbagai pilihan seperti lapis legit keju, lapis legit prunes, lapis santan, pisang bollen keju, banana roll, dan berbagai produk bakery lainnya.
Harga lapis legit di Kartika Sari Bakery dibanderol mulai dari sekitar Rp300 ribuan, sementara produk kue lainnya tersedia dengan harga mulai dari sekitar Rp40 ribuan.
Salah satu cabangnya berada di Jl. H. Akbar No.4, Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat.
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya