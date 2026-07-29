Rabu, 29 Juli 2026 | 22.34 WIB
Mau Jualan? Coba Resep Roti Isi Mochi Kekinian yang Banyak Disukai
Resep Roti Isi Mochi yang Enak dan Praktis Banget Dibuat di Rumah
JawaPos.com - Roti isi mochi menjadi salah satu kreasi camilan modern yang banyak digemari karena menawarkan kombinasi tekstur yang unik. Bagian luar berupa roti yang lembut berpadu dengan isian mochi yang kenyal, menciptakan sensasi berbeda saat disantap.
Selain rasanya yang menarik, roti isi mochi juga cukup mudah dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Camilan ini cocok disajikan sebagai teman minum teh atau kopi, hidangan keluarga, bahkan bisa menjadi ide usaha rumahan karena tampilannya yang menggugah selera.
Dikutip dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep lengkap membuat roti isi mochi yang lembut, manis, dan praktis untuk dicoba.
Bahan-Bahan Roti Isi Mochi
Bahan Adonan Roti
- 1 kg tepung terigu protein tinggi
- 50 gram susu bubuk
- 180 gram gula pasir
- 15 gram ragi
- 360 ml air es
- 70 ml susu
- 200 gram atau 4 butir telur
- 70 gram tangzhong (biang)
- 15 gram garam
- 200 gram butter blend margarine
- 10 gram perisa pandan
- 10 gram perisa cokelat
- 3 tetes pewarna cokelat
Bahan Tangzhong (Biang)
- 20 gram tepung terigu protein tinggi
- 100 ml air
Bahan Isian Roti
- Pandan filling
- Chocolate filling
- Keju parut
Bahan Isian Susu
- 200 gram butter blend margarine
- 135 gram gula halus
- 200 gram susu bubuk
Bahan Mochi
- 300 gram tepung ketan putih
- 450 gram gula pasir
- 500 ml air panas
- 100 gram minyak
Cara Membuat Roti Isi Mochi
- Buat tangzhong terlebih dahulu dengan mencampurkan tepung terigu protein tinggi dan air dalam wajan. Masak menggunakan api kecil sambil terus diaduk hingga teksturnya mengental. Setelah itu, simpan dalam kulkas minimal 6 jam atau semalaman.
- Masukkan tepung terigu, susu bubuk, gula pasir, dan ragi ke dalam mangkuk mixer yang sudah dipasang dough hook. Aduk sebentar, kemudian tambahkan air es, susu, telur, dan tangzhong. Mixer dengan kecepatan sedang selama 4-5 menit.
- Tambahkan garam dan butter blend margarine, lalu mixer kembali dengan kecepatan tinggi hingga adonan hampir kalis.
- Bagi adonan menjadi tiga bagian. Satu bagian dibuat menjadi adonan dasar, sementara bagian lainnya diberi perisa pandan dan cokelat sesuai selera. Mixer kembali hingga seluruh adonan benar-benar kalis.
- Bulatkan adonan, tutup menggunakan plastik, lalu diamkan selama 30-40 menit pada suhu ruang untuk proses fermentasi pertama.
- Setelah mengembang, bagi adonan menjadi beberapa bagian dengan berat sekitar 50 gram. Tutup kembali dan diamkan selama 30 menit atau simpan di kulkas hingga 2 jam.
Cara Membuat Isian Mochi
- Campurkan tepung ketan putih dan gula pasir dalam wadah.
- Tuangkan air panas secara perlahan sambil diaduk hingga tercampur rata.
- Saring adonan lalu masukkan ke dalam wajan bersama minyak. Masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga matang.
- Tuangkan mochi ke loyang yang sudah dialasi plastik wrap, ratakan, kemudian tunggu hingga dingin dan mengeras.
- Potong dan timbang mochi masing-masing sekitar 30 gram.
Cara Membuat Isian Susu
- Masukkan butter blend margarine ke dalam mixer, lalu kocok hingga sedikit mengembang.
- Tambahkan gula halus dan susu bubuk, kemudian mixer kembali sampai tercampur rata.
- Simpan adonan isian dalam kulkas hingga teksturnya lebih padat.
- Timbang masing-masing sekitar 20 gram, bulatkan, lalu dinginkan kembali.
Tahap Membentuk dan Memanggang Roti
- Pipihkan adonan roti, lalu tekan bagian pinggirnya.
- Isi dengan keju parut, mochi, dan isian susu. Bulatkan sambil rapatkan bagian ujungnya agar isian tidak keluar.
- Untuk varian pandan, tambahkan mochi dan pandan filling sebelum dibentuk bulat.
- Untuk varian cokelat, isi dengan mochi dan chocolate filling lalu rapatkan kembali.
- Diamkan adonan yang sudah dibentuk selama 1-1,5 jam pada suhu ruang. Jika menggunakan proofer, gunakan suhu 30 derajat Celsius dengan kelembapan 80 persen selama sekitar 50 menit.
- Taburkan sedikit tepung di permukaan adonan yang sudah mengembang, lalu buat sedikit sayatan di bagian atas.
- Panggang roti pada suhu 150 derajat Celsius selama 10-12 menit. Jika menggunakan oven deck, gunakan suhu atas 160 derajat Celsius dan suhu bawah 180 derajat Celsius. Putar loyang di pertengahan waktu pemanggangan agar matang merata.
- Roti isi mochi siap disajikan.
Dengan tekstur roti yang empuk dan isian mochi yang kenyal, camilan ini bisa menjadi pilihan menarik untuk dinikmati bersama keluarga maupun dikembangkan sebagai ide bisnis rumahan.
Editor: Setyo Adi Nugroho