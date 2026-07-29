Mau Jualan? Coba Resep Roti Isi Mochi Kekinian yang Banyak Disukai

JawaPos.com - Roti isi mochi menjadi salah satu kreasi camilan modern yang banyak digemari karena menawarkan kombinasi tekstur yang unik. Bagian luar berupa roti yang lembut berpadu dengan isian mochi yang kenyal, menciptakan sensasi berbeda saat disantap.

Selain rasanya yang menarik, roti isi mochi juga cukup mudah dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Camilan ini cocok disajikan sebagai teman minum teh atau kopi, hidangan keluarga, bahkan bisa menjadi ide usaha rumahan karena tampilannya yang menggugah selera.

Dikutip dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep lengkap membuat roti isi mochi yang lembut, manis, dan praktis untuk dicoba.