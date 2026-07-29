Cuma 1 Jam! Resep Nasi Gudeg Ala Chef Devina Hermawan, Cara Cepat dan Praktis Sajian Keluarga

Resep Nasi Gudeg Komplit dengan Cita Rasa Manis Gurih yang Kaya Rempah Ala Chef Devina Hermawan (DEVINA HERMAWAN)
JawaPos.com - Nasi gudeg adalah salah satu hidangan tradisional Indonesia yang sangat terkenal, terutama di Yogyakarta, yang dikenal dengan cita rasanya yang khas dan kaya akan rempah.
Makanan ini terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan, daun salam, daun jeruk, serta berbagai rempah yang memberikan rasa manis dan gurih yang sempurna.
Biasanya, proses memasak nasi gudeg memakan waktu yang cukup lama karena bahan-bahannya perlu dimasak perlahan agar bumbu meresap dengan baik ke dalam nangka.
Namun, dengan resep nasi gudeg ala Chef Devina Hermawan, Anda tidak perlu menunggu berjam-jam untuk menikmati hidangan ini.
Dengan teknik yang lebih efisien, Anda bisa membuat nasi gudeg yang lezat hanya dalam waktu satu jam. Resep ini cocok bagi Anda yang ingin menikmati kelezatan nasi gudeg namun terbatasi oleh waktu.
Proses pembuatan yang praktis ini sangat memudahkan, sehingga Anda dapat menikmati hidangan nikmat ini di rumah tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam di dapur. Berikut adalah caranya!
Berikut adalah resep untuk membuat Nasi Gudeg ala Chef Devina Hermawan yang dikutip dari kanal Youtube miliknya yang dapat disiapkan dalam waktu sekitar satu jam, menghasilkan 11 porsi yang lezat.
Bumbu Halus:
20 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, 8 butir kemiri, 6 cm lengkuas, 2 sdt ketumbar sangrai, 1 ½ sdt lada putih butir, 100 ml air
Bahan Areh:
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