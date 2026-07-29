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Zulfa Putri Hardiyati
Rabu, 29 Juli 2026 | 21.08 WIB

Resep Ikan Bakar dengan Teflon ala Chef Devina Hermawan, Nikmati Rasa Lezat Tanpa Ribet!

Resep Ikan Bakar dengan Teflon yang Enak dan Bikin Nagih./ YouTube Devina Hermawan - Image

Resep Ikan Bakar dengan Teflon yang Enak dan Bikin Nagih./ YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com - Ikan bakar adalah hidangan yang tak hanya nikmat, tetapi juga penuh cita rasa, sehingga sangat disukai oleh banyak orang.

 Hidangan ini sering kali menjadi pilihan favorit saat berkumpul dengan keluarga atau teman-teman. Biasanya, ikan bakar membutuhkan panggangan arang atau alat pemanggang khusus untuk mendapatkan rasa khas dan tekstur yang sempurna.

Namun, dengan berkembangnya tren memasak yang lebih praktis, kini Anda tidak perlu lagi khawatir jika tidak memiliki panggangan atau waktu yang cukup.

Chef Devina Hermawan, yang dikenal dengan keahliannya dalam menciptakan resep masakan sederhana namun lezat, berbagi resep ikan bakar yang bisa Anda buat menggunakan teflon di rumah.

Dengan resep ini, Anda tetap bisa menikmati ikan bakar yang lezat dengan cara yang jauh lebih mudah dan tanpa harus repot menyiapkan peralatan yang rumit. 

Resep ini menjadi solusi bagi Anda yang ingin mencicipi ikan bakar ala restoran tanpa keluar rumah, cukup dengan bahan yang mudah didapat dan alat dapur yang sudah ada di rumah.

Bahan Marinasi Ikan:

400 gr fillet ikan tilapia

1 ½ sdt kaldu bubuk

1/8 sdt merica

Editor: Hanny Suwindari
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