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Zulfa Putri Hardiyati
Rabu, 29 Juli 2026 | 21.03 WIB

Resep Sapo Tahu Ayam Cincang Ala Chef Devina, Sajian Lezat dan Mudah Dibuat!

Resep Sapo Tahu Ayam Cincang ala Devina Hermawan: Gurih, Lembut, dan Penuh Aroma yang Menggugah Selera (YouTube Devina Hermawan) - Image

Resep Sapo Tahu Ayam Cincang ala Devina Hermawan: Gurih, Lembut, dan Penuh Aroma yang Menggugah Selera (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com - Sapo Tahu Ayam Cincang adalah salah satu hidangan yang memiliki cita rasa kaya dan sangat mudah untuk disiapkan.

Menu ini cocok untuk dinikmati kapan saja, baik sebagai sajian makan siang maupun makan malam atau bahkan saat hujan. Tidak hanya menawarkan kelezatan, sapo tahu ayam cincang juga memberikan alternatif hidangan sehat dan bergizi. 

Menggabungkan tahu yang lembut dengan ayam cincang yang kaya akan protein, sapo tahu ini mampu memenuhi kebutuhan gizi harian dengan cara yang lezat. 

Ditambah dengan cita rasa yang gurih, manis, dan sedikit pedas, membuat hidangan ini sangat cocok dinikmati bersama nasi hangat atau sekedar sebagai camilan ringan. Menariknya, resep ini dibagikan dengan metode yang praktis dan lezat oleh Chef Devina Hermawan

Dalam resep ala Chef Devina, bahan-bahan yang digunakan sangat mudah ditemukan di pasar atau supermarket terdekat. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di pasar atau supermarket, Anda tidak perlu khawatir kesulitan saat mencobanya di rumah.

Selain itu, proses memasaknya juga relatif singkat, cocok bagi Anda yang memiliki jadwal padat namun tetap ingin menyajikan hidangan lezat dan bergizi, berikut adalah resepnya!

Bahan:

480 gram tahu telur tube

23 gram ikan asin jambal roti, iris tipis

4 cm jahe, iris tipis

Editor: Hanny Suwindari
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