Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Zulfa Putri Hardiyati
Rabu, 29 Juli 2026 | 21.23 WIB

Resep Cimol Keju Ala Devina Hermawan, Anti Meledak yang Nikmat dan Pasti Disukai Anak-Anak!

Lumer, Kenyal, Bisa untuk Stok! Resep Cimol Keju Anti Alot dengan Bumbu Pedas Daun Jeruk yang Menggoda Selera ( YouTube Devina Hermawan) - Image

Lumer, Kenyal, Bisa untuk Stok! Resep Cimol Keju Anti Alot dengan Bumbu Pedas Daun Jeruk yang Menggoda Selera ( YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com - Cimol adalah camilan tradisional yang kini semakin digemari, kini cimol menjadi lebih bervariasi karena agar lebih digemari oleh anak-anak.

Perpaduan rasa kenyal dan gurih dari cimol, ditambah kelezatan keju, membuatnya menjadi pilihan yang sulit untuk ditolak. Chef Devina Hermawan, seorang koki terkenal yang sering membagikan resep inspiratif, memiliki cara khusus untuk membuat cimol keju yang lezat dan aman dikonsumsi anak-anak.

Dalam video tutorialnya, Chef Devina Hermawan menjelaskan langkah-langkah praktis membuat cimol keju yang dijamin anti gagal. Yang menarik, Chef Devina selalu menekankan pentingnya memilih bahan-bahan berkualitas untuk memastikan rasa dan keamanan camilan ini. 

Resep ini juga dirancang agar mudah diikuti oleh para orang tua yang ingin memberikan camilan dari rumah yang pasti lebih sehat dan bergizi untuk buah hati mereka. Berikut adalah hasil parafrase resep Cimol Keju untuk 7 porsi:

Bahan cimol:

5 siung bawang putih

3 sdm minyak

375 ml air

120 gr tepung terigu protein sedang

2 sdt garam

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Resep Ikan Bakar dengan Teflon ala Chef Devina Hermawan, Nikmati Rasa Lezat Tanpa Ribet! - Image
Kuliner

Resep Ikan Bakar dengan Teflon ala Chef Devina Hermawan, Nikmati Rasa Lezat Tanpa Ribet!

Rabu, 29 Juli 2026 | 21.08 WIB

Resep Sapo Tahu Ayam Cincang Ala Chef Devina, Sajian Lezat dan Mudah Dibuat! - Image
Kuliner

Resep Sapo Tahu Ayam Cincang Ala Chef Devina, Sajian Lezat dan Mudah Dibuat!

Rabu, 29 Juli 2026 | 21.03 WIB

Resep Tumis Jamur Kemangi Pedas ala Chef Devina Hermawan, Dijamin Lezat dan Gurih! - Image
Kuliner

Resep Tumis Jamur Kemangi Pedas ala Chef Devina Hermawan, Dijamin Lezat dan Gurih!

Selasa, 28 Juli 2026 | 21.04 WIB

Terpopuler

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar - Image
1

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol

4

Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

7

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

8

Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah

9

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

10

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore