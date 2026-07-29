Resep Pizza French Toast Sticks, Roti Keju Lumer dengan Isian Pepperoni yang Praktis dan Lezat

Potret pizza French toast sticks yang diisi pepperoni dan keju mozzarella. (Sumber: instagram.com/@fitwaffle)
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Bahan-Bahan
4 lembar roti tawar
Saus pizza atau saus tomat secukupnya
Keju mozzarella secukupnya
Irisan pepperoni secukupnya
2 butir telur ukuran sedang
50 ml susu cair
Mixed herbs atau bumbu Italia secukupnya
Cara Membuat Pizza French Toast Sticks
1. Siapkan Isian
Oleskan saus pizza pada permukaan roti.
Tambahkan keju mozzarella dan irisan pepperoni secukupnya.
Tutup menggunakan lembar roti lainnya, lalu tekan perlahan agar isian tidak mudah keluar.
2. Potong Roti
Potong setiap roti menjadi beberapa bagian memanjang sehingga membentuk stik.
3. Buat Adonan Celupan
Kocok telur bersama susu hingga tercampur rata.
Tambahkan sedikit mixed herbs, lalu aduk kembali.
4. Masak
Celupkan setiap stik roti ke dalam adonan telur hingga seluruh permukaannya terlapisi.
Panaskan wajan anti lengket dengan sedikit mentega atau minyak, kemudian masak hingga kedua sisi berwarna keemasan dan bagian dalamnya panas sehingga kejunya meleleh.
5. Sajikan
Angkat dan sajikan selagi hangat agar keju tetap lumer.
Nikmati bersama saus tomat, saus sambal, atau mayones sesuai selera.
Gunakan roti tawar yang masih segar agar teksturnya tetap lembut setelah dimasak. Jangan mengisi terlalu banyak saus supaya roti tidak mudah lembek.
Masak menggunakan api kecil hingga sedang agar bagian luar matang merata tanpa membuat roti cepat gosong, sekaligus memastikan keju di dalam benar-benar meleleh. Selain pepperoni, Anda dapat mengganti isiannya dengan sosis, smoked beef, ayam suwir, jamur, atau potongan paprika
Tambahan oregano, cabai bubuk, atau keju parmesan di atasnya juga akan membuat rasa semakin kaya. Hidangan ini paling nikmat disantap bersama teh hangat, kopi, atau segelas susu.
Pizza French Toast Sticks menjadi solusi praktis ketika ingin menikmati cita rasa pizza tanpa harus membuat adonan dari awal. Dengan bahan yang sederhana dan waktu memasak yang singkat, camilan ini menawarkan perpaduan roti yang lembut, keju lumer, dan isian gurih yang disukai segala usia.
Cocok dijadikan menu sarapan, bekal, maupun camilan kapan saja.
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