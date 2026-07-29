Resep Pizza French Toast Sticks, Roti Keju Lumer dengan Isian Pepperoni yang Praktis dan Lezat

Bahan-Bahan

4 lembar roti tawar

Saus pizza atau saus tomat secukupnya

Keju mozzarella secukupnya

Irisan pepperoni secukupnya

2 butir telur ukuran sedang

50 ml susu cair

Mixed herbs atau bumbu Italia secukupnya



Cara Membuat Pizza French Toast Sticks

1. Siapkan Isian

Oleskan saus pizza pada permukaan roti.

Tambahkan keju mozzarella dan irisan pepperoni secukupnya.

Tutup menggunakan lembar roti lainnya, lalu tekan perlahan agar isian tidak mudah keluar.

2. Potong Roti

Potong setiap roti menjadi beberapa bagian memanjang sehingga membentuk stik.

3. Buat Adonan Celupan

Kocok telur bersama susu hingga tercampur rata.

Tambahkan sedikit mixed herbs, lalu aduk kembali.

4. Masak

Celupkan setiap stik roti ke dalam adonan telur hingga seluruh permukaannya terlapisi.

Panaskan wajan anti lengket dengan sedikit mentega atau minyak, kemudian masak hingga kedua sisi berwarna keemasan dan bagian dalamnya panas sehingga kejunya meleleh.

5. Sajikan

Angkat dan sajikan selagi hangat agar keju tetap lumer.

Nikmati bersama saus tomat, saus sambal, atau mayones sesuai selera.



Gunakan roti tawar yang masih segar agar teksturnya tetap lembut setelah dimasak. Jangan mengisi terlalu banyak saus supaya roti tidak mudah lembek.



Masak menggunakan api kecil hingga sedang agar bagian luar matang merata tanpa membuat roti cepat gosong, sekaligus memastikan keju di dalam benar-benar meleleh. Selain pepperoni, Anda dapat mengganti isiannya dengan sosis, smoked beef, ayam suwir, jamur, atau potongan paprika



Tambahan oregano, cabai bubuk, atau keju parmesan di atasnya juga akan membuat rasa semakin kaya. Hidangan ini paling nikmat disantap bersama teh hangat, kopi, atau segelas susu.



Pizza French Toast Sticks menjadi solusi praktis ketika ingin menikmati cita rasa pizza tanpa harus membuat adonan dari awal. Dengan bahan yang sederhana dan waktu memasak yang singkat, camilan ini menawarkan perpaduan roti yang lembut, keju lumer, dan isian gurih yang disukai segala usia.



Cocok dijadikan menu sarapan, bekal, maupun camilan kapan saja.