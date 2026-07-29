Resep Blooming Onion Crispy, Camilan Bawang Bombay Renyah dengan Saus Creamy yang Bikin Nagih

Potret blooming onion crispy yang cocok dipadukan dengan saus mayo lemon. (Sumber: instagram.com/@jesselyn.mci8)



JawaPos.com - Jika biasanya bawang bombay hanya dijadikan bumbu masakan, kali ini Anda bisa mengolahnya menjadi camilan yang tampilannya cantik sekaligus menggugah selera.



Blooming Onion merupakan hidangan populer dengan bentuk menyerupai bunga yang mekar, memiliki tekstur renyah di luar dan lembut di bagian dalam.



Dilansir dari Instagram @jesselyn.mci8, resep Blooming Onion ini dibuat dengan bahan yang sederhana dan mudah ditemukan. Dipadukan dengan saus mayo, saus tomat, dan sedikit perasan lemon, camilan ini menawarkan perpaduan rasa gurih, creamy, dan segar yang membuat siapa saja ingin mencicipinya lagi.



Blooming Onion memiliki tekstur yang unik. Lapisan tepung yang garing membalut setiap kelopak bawang bombay sehingga menghasilkan sensasi renyah di setiap gigitan. Sementara itu, bagian tengah bawang tetap lembut dan manis alami setelah digoreng.

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Selain cocok dijadikan camilan, menu ini juga sering disajikan sebagai hidangan pembuka saat berkumpul bersama keluarga atau teman.



Bahan-Bahan

Bahan Utama

1 buah bawang bombay ukuran besar

6-7 sdm tepung bumbu instan

2-3 sdm tepung maizena

1-2 butir telur

Minyak goreng secukupnya



Bahan Saus

Saus tomat secukupnya

Mayones secukupnya

Sedikit air perasan lemon



Cara Membuat Blooming Onion

1. Potong Bawang Bombay

Potong bawang bombay dari bagian akar ke arah atas tanpa memutus bagian pangkalnya agar tetap menyatu dan membentuk kelopak seperti bunga.

Buka perlahan setiap bagian agar tampilannya menyerupai bunga yang mekar.

2. Siapkan Baluran

Campurkan tepung bumbu instan dan tepung maizena hingga rata.

Kocok telur di wadah terpisah.

3. Balur Bawang

Celupkan bawang bombay ke dalam telur hingga seluruh bagian terlapisi.

Selanjutnya balurkan ke campuran tepung sambil memastikan setiap sela kelopak terkena tepung secara merata.

4. Goreng

Panaskan minyak dalam jumlah yang cukup hingga bawang dapat terendam.

Goreng dengan api sedang sampai seluruh bagian berwarna kuning keemasan dan terasa renyah.

Angkat, lalu tiriskan.

5. Buat Saus

Campurkan saus tomat, mayones, dan sedikit air perasan lemon.

Aduk hingga rata, lalu sajikan sebagai saus cocolan.



Pilih bawang bombay berukuran besar agar bentuk bunga terlihat lebih cantik setelah dipotong. Saat membalur tepung, pastikan seluruh sela-sela kelopak tertutup agar hasil gorengan lebih merata. Selain cocok dijadikan camilan, menu ini juga sering disajikan sebagai hidangan pembuka saat berkumpul bersama keluarga atau teman.1 buah bawang bombay ukuran besar6-7 sdm tepung bumbu instan2-3 sdm tepung maizena1-2 butir telurMinyak goreng secukupnyaSaus tomat secukupnyaMayones secukupnyaSedikit air perasan lemon1. Potong Bawang BombayPotong bawang bombay dari bagian akar ke arah atas tanpa memutus bagian pangkalnya agar tetap menyatu dan membentuk kelopak seperti bunga.Buka perlahan setiap bagian agar tampilannya menyerupai bunga yang mekar.2. Siapkan BaluranCampurkan tepung bumbu instan dan tepung maizena hingga rata.Kocok telur di wadah terpisah.3. Balur BawangCelupkan bawang bombay ke dalam telur hingga seluruh bagian terlapisi.Selanjutnya balurkan ke campuran tepung sambil memastikan setiap sela kelopak terkena tepung secara merata.4. GorengPanaskan minyak dalam jumlah yang cukup hingga bawang dapat terendam.Goreng dengan api sedang sampai seluruh bagian berwarna kuning keemasan dan terasa renyah.Angkat, lalu tiriskan.5. Buat SausCampurkan saus tomat, mayones, dan sedikit air perasan lemon.Aduk hingga rata, lalu sajikan sebagai saus cocolan.Pilih bawang bombay berukuran besar agar bentuk bunga terlihat lebih cantik setelah dipotong. Saat membalur tepung, pastikan seluruh sela-sela kelopak tertutup agar hasil gorengan lebih merata.

Goreng menggunakan minyak yang benar-benar panas dengan api sedang supaya bagian luar menjadi renyah tanpa membuat bawang terlalu lembek. Setelah matang, tiriskan di atas rak atau tisu dapur agar minyak berlebih berkurang dan kerenyahannya tetap terjaga.



Blooming Onion paling nikmat disajikan selagi hangat bersama saus mayo dan saus tomat. Anda juga bisa menambahkan bubuk cabai, paprika bubuk, atau keju parmesan sebagai taburan agar cita rasanya semakin kaya.



Camilan ini cocok dinikmati bersama kentang goreng, chicken wings, atau minuman dingin saat berkumpul bersama keluarga.



Blooming Onion menjadi pilihan camilan yang tidak hanya lezat, tetapi juga menarik secara tampilan. Dengan bahan sederhana dan langkah pembuatan yang praktis, Anda bisa menghadirkan menu ala restoran di rumah sendiri.



Perpaduan bawang bombay yang manis alami, balutan tepung yang renyah, dan saus creamy dijamin membuat siapa saja ketagihan.