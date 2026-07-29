Resep Tahu Walik Keju Lumer, Crispy di Luar dengan Isian Ayam dan Keju Melimpah

Bahan-Bahan

Bahan Isian

350 gram ayam cincang

3 siung bawang putih

1 sdm saus tiram

1 butir putih telur

100 ml air es

100 gram tepung tapioka

Garam secukupnya

Merica bubuk secukupnya

Kaldu bubuk secukupnya

½ sdt baking powder



Bahan Lain

Tahu pong secukupnya

Keju Quick Melts secukupnya



Bahan Saus Keju

1 sdm butter

2 siung bawang putih, cincang

½ sdm tepung terigu

Susu cair secukupnya

80 gram keju Quick Melts

1 sdt paprika bubuk

1 sdt cabai bubuk

Gula secukupnya

Kaldu jamur secukupnya



Cara Membuat Tahu Walik Keju Lumer

1. Buat Adonan Isian

Campurkan ayam cincang, bawang putih halus, saus tiram, putih telur, air es, tepung tapioka, garam, merica, kaldu bubuk, dan baking powder.

Aduk hingga adonan tercampur rata dan memiliki tekstur yang kenyal.

2. Isi Tahu

Balik bagian dalam tahu pong hingga sisi dalam berada di luar.

Masukkan adonan ayam secukupnya, lalu sisipkan potongan keju di bagian tengah sebelum menutupnya kembali dengan adonan.

3. Goreng

Panaskan minyak dengan api sedang.

Goreng tahu walik hingga berwarna kuning keemasan dan bagian luarnya terasa renyah.

Angkat, lalu tiriskan.

4. Buat Saus Keju

Lelehkan butter, kemudian tumis bawang putih hingga harum.

Masukkan tepung terigu, aduk hingga rata.

Tuang susu sedikit demi sedikit sambil terus diaduk.

Tambahkan keju, paprika bubuk, cabai bubuk, gula, dan kaldu jamur.

Masak hingga saus mengental dan keju benar-benar meleleh.

5. Sajikan

Siram tahu walik dengan saus keju pedas atau sajikan sebagai saus cocolan.

Nikmati selagi hangat agar kejunya tetap lumer.



Gunakan ayam segar agar isian terasa lebih juicy dan tidak mudah kering. Air es membantu menghasilkan tekstur adonan yang lebih kenyal.



Saat menggoreng, gunakan api sedang supaya bagian luar menjadi renyah sementara isian matang sempurna. Untuk saus keju, aduk terus selama proses memasak agar hasilnya halus dan tidak menggumpal.



Tahu Walik Keju Lumer cocok dinikmati sebagai camilan maupun lauk pendamping nasi. Selain saus keju pedas, Anda juga bisa menyajikannya dengan saus sambal, saus tomat, mayones, atau saus asam manis. Tambahan irisan daun bawang dan taburan wijen sangrai juga dapat membuat tampilannya semakin menarik.



Tahu Walik Keju Lumer menawarkan perpaduan tekstur dan rasa yang sempurna. Kulit tahu yang renyah, isian ayam yang gurih, serta keju yang meleleh di setiap gigitan membuat camilan ini layak menjadi favorit baru di rumah.



Dengan bahan yang mudah didapat dan cara membuat yang praktis, resep ini juga cocok dijadikan inspirasi usaha kuliner rumahan.