Resep Ayam Goreng Gandum: Gurih Manis Pedas dengan Tekstur Renyah yang Bikin Nambah Nasi

JawaPos.com - Ayam goreng selalu punya tempat spesial di meja makan orang Indonesia. Tapi ketika ayam goreng dipadukan dengan gandum atau oat instan, hasilnya bukan cuma gurih, teksturnya jadi lebih kaya dan crunchy. Inilah yang membuat Ayam Goreng Gandum viral dan langsung bikin komentar “nasi mana nasi”.

Resep ini dibagikan oleh @gio.mci10, dengan cita rasa gurih-manis, ada sentuhan pedas, dan aroma wangi dari bawang serta daun kari. Cocok banget jadi menu andalan keluarga karena bahannya sederhana, tapi rasanya “niat”.

Berbeda dari ayam goreng tepung biasa, penggunaan oat atau gandum instan memberikan tekstur renyah yang unik. Saat digoreng, gandum akan berubah menjadi lapisan krispi yang ringan tapi tetap crunchy.

Selain itu, perpaduan saus tiram, bawang putih, cabai, dan sedikit susu bubuk membuat rasanya lebih “bulat”: gurih, manis, dan wangi tanpa harus pakai bumbu ribet.

Bahan-bahan Ayam Goreng Gandum

Bahan Utama:

2 paha ayam fillet

1 sdt garam

½ sdt lada putih

1 sdt gula

1 butir putih telur

1 sdm saus tiram

3 sdm maizena

180 gram oat / gandum instan

Bahan Tumisan Gandum:

1 sdm mentega

3 siung bawang putih, cincang

2 cabai merah keriting, iris

1 cabai rawit merah, iris

Daun kari secukupnya

Bumbu Tambahan:

½ sdt garam

½ sdt penyedap

1 sdm susu bubuk

Cara Membuat Ayam Goreng Gandum

1. Siapkan ayam

Potong paha ayam fillet sesuai selera, tidak terlalu kecil agar teksturnya tetap juicy saat digoreng.

2. Bumbui ayam

Masukkan ayam ke dalam wadah, tambahkan garam, lada putih, gula, saus tiram, putih telur, dan maizena. Aduk hingga semua bagian ayam terlapisi bumbu secara merata.

3. Diamkan agar bumbu meresap

Diamkan ayam selama 10-15 menit. Proses ini membantu rasa lebih masuk ke dalam daging.

4. Balue dengan gandum

Gulingkan ayam yang sudah dibumbui ke dalam oat atau gandum instan hingga seluruh permukaannya tertutup rata.

4. Goreng ayam

Panaskan minyak dengan api sedang. Goreng ayam hingga matang dan berwarna keemasan. Angkat dan tiriskan.

5. Siapkan tumisan gandum

Panaskan mentega di wajan. Tumis bawang putih hingga harum, lalu masukkan cabai merah, cabai rawit, dan daun kari.

6. Masukkan gandum sisa

Jika masih ada sisa gandum, masukkan ke dalam tumisan agar semakin wangi dan kering.

7. Bumbui tumisan

Tambahkan garam, penyedap, dan susu bubuk. Aduk cepat hingga tercampur rata dan aromanya keluar.

8. Masukkan ayam goreng

Masukkan ayam goreng ke dalam wajan tumisan gandum. Aduk perlahan hingga ayam terlapisi sempurna oleh bumbu gandum.

9. Sajikan

Angkat dan sajikan ayam goreng gandum selagi hangat. Paling nikmat disantap dengan nasi putih hangat.

Tips Anti Gagal

- Gunakan oat instan polos agar rasa tidak terlalu dominan.

- Jangan menggoreng ayam dengan api terlalu besar agar gandum tidak cepat gosong.

- Tambahkan daun kari untuk aroma khas, tapi bisa diskip jika tidak ada.

- Susu bubuk berfungsi memperkaya rasa gurih, jangan dilewatkan.