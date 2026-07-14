3 Tempat Makan Ayam Goreng Paling Enak dan Legendaris di Solo, Tawarkan Porsi Jumbo yang Pas Jadi Menu Sharing dan Dijamin Auto Kenyang

Ilustrasi ayam goreng/YouTube @Dyodoran

JawaPos.com- Ayam goreng sudah menjadi menu comfort food bagi banyak orang. Jika berkunjung ke Kota Solo, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi ayam goreng kampung.

Ayam goreng khas Solo ini dikenal dengan bumbu rempah kuning yang kaya rasa. Menghadirkan perpaduan rasa gurih-asin dengan aroma bawang goreng yang menggoda. .

Porsinya ayam yang jumbo, membuat menu ini cocok disantap sharing bersama keluarga atau teman.

Selain itu kelezatan ayam goreng ini semakin lengkap saat disajikan dengan nasi hangat, lalapan segar, sambal matang, sambal terasi, serta pelengkap seperti kremesan, urap, dan sayur asem yang segar.

Saat anda berkunjung ke Kota Solo, ada beberapa tempat makan yang menyajikan ayam goreng kampung yang sudah terkenal dengan kelezatannya, Mengutip informasi dari kanal YouTube @Dyodoran, berikut tempat makan ayam goreng kampung terbaik di Kota Solo.

Ayam Goreng Solo Aslie

Ayam Goreng Solo Asli berlokasi di Jl. Ki Ageng Mangir, No.1 Laweyan. Tempat makan ini tergolong hidden gem dan underrated karena berada di dalam kawasan perumahan. Meski demikian, pilihan menu yang ditawarkan cukup lengkap mulai dari ayam goreng kampung, ayam kampung bakar, ayam suwir, ayam goreng negri, kulit goreng, kremesan, sampai bebek goreng. Harga satu porsi ayam goreng dibanderol mulai dari Rp 30.000 an saja. Saat berkunjung, jangan lewatkan urap segar dan sayur asem yang menjadi pelengkap santap anda. Ayam goreng solo aslie memiliki cita rasa yang cenderung gurih berempah yang meresap sampai ke daging. Aroma bawang goreng terasa cukup dominan, sementara tekstur ayamnya tetap juicy. Terdapat kremesan yang renyah dan gurih. Rasanya semakin nikmat saat dipadukan dengan lalapan segar dan sambal matang atau sambal terasi yang pedas.

Ayam Goreng Tohjoyo

Rumah makan tohjoyo menjadi legenda ayam goreng di Solo. tempat ini sudah beroperasi sejak tahun 1980. Lokasinya berada di Jl. Rajawali I No.4,Manahan, Banjarsari. Tempat makan ini memiliki konsep interior rumah Joglo yang memberikan nuansa Jawa yang otentik. Menu andalannya adalah ayam goreng kampung dengan tekstur luar krispi kering namun juicy di dalam. Bumbu ungkepnya kaya rempah dengan cita rasa kunyit dan bawang putih yang cukup dominan.