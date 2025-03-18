Resep Ayam Goreng Hong Kong Ala Devina Hermawan, Dijamin Bikin Nagih!

Rahasia Ayam Goreng HongKong yang Harum dan Lezat ala Chef Devina Hermawan: Bisa Dibuat Sekaligus untuk Stok di Kulkas untuk Menu Buka Puasa dan Sahur! (Youtube Devina Hermawan)
JawaPos.com -- Perayaan Imlek selalu menjadi momen spesial untuk berkumpul bersama dengan keluarga sambil menikmati hidangan lezat yang penuh makna.
Ada berbagai sajian khas pun biasanya dihadirkan sebagai simbol keberuntungan hingga harapan baik di tahun yang baru, salah satunya menu yang bisa menjadi pilihan menarik yaitu ayam goreng Hongkong.
Hidangan ayam goreng Hongkong dengan cita rasa gurih dan wangi yang menggugah selera, berkat perpaduan bumbu sederhana namun meresap sempurna ke dalam daging ayam. Sehingga cocok dinikmati oleh semua anggota keluarga.
Tak hanya lezat, hidangan ayam goreng Hongkong juga praktis untuk dibuat di rumah. Bahan-bahannya juga mudah ditemukan dan proses memasaknya tidak memerlukan waktu yang lama, sehingga pas dijadikan menu andalan saat perayaan Imlek.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut ini merupakan resep untuk membuat ayam goreng Hongkong yang wangi dan cocok disajikan saat perayaan Imlek.
Bahan-bahan untuk ayam goreng Hongkong:
Bahan untuk marinasi:
· 1 kg paha ayam
· ½ sdm garam
· 1 sdm gula pasir
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026