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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 21 Juli 2026 | 08.08 WIB

Resep Ayam Goreng Hong Kong Ala Devina Hermawan, Dijamin Bikin Nagih!

Rahasia Ayam Goreng HongKong yang Harum dan Lezat ala Chef Devina Hermawan: Bisa Dibuat Sekaligus untuk Stok di Kulkas untuk Menu Buka Puasa dan Sahur! (Youtube Devina Hermawan) - Image

Rahasia Ayam Goreng HongKong yang Harum dan Lezat ala Chef Devina Hermawan: Bisa Dibuat Sekaligus untuk Stok di Kulkas untuk Menu Buka Puasa dan Sahur! (Youtube Devina Hermawan)

JawaPos.com -- Perayaan Imlek selalu menjadi momen spesial untuk berkumpul bersama dengan keluarga sambil menikmati hidangan lezat yang penuh makna.

Ada berbagai sajian khas pun biasanya dihadirkan sebagai simbol keberuntungan hingga harapan baik di tahun yang baru, salah satunya menu yang bisa menjadi pilihan menarik yaitu ayam goreng Hongkong.

Hidangan ayam goreng Hongkong dengan cita rasa gurih dan wangi yang menggugah selera, berkat perpaduan bumbu sederhana namun meresap sempurna ke dalam daging ayam. Sehingga cocok dinikmati oleh semua anggota keluarga.

Tak hanya lezat, hidangan ayam goreng Hongkong juga praktis untuk dibuat di rumah. Bahan-bahannya juga mudah ditemukan dan proses memasaknya tidak memerlukan waktu yang lama, sehingga pas dijadikan menu andalan saat perayaan Imlek.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut ini merupakan resep untuk membuat ayam goreng Hongkong yang wangi dan cocok disajikan saat perayaan Imlek.

Bahan-bahan untuk ayam goreng Hongkong:

Bahan untuk marinasi:

·       1 kg paha ayam

·       ½ sdm garam

·       1 sdm gula pasir

Editor: Hanny Suwindari
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