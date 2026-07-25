Super Gurih! Resep Ayam Goreng Mayonaise Ala Chef Rudy Bikin nampol

JawaPos.com - Ayam goreng adalah salah satu menu paling populer di meja makan orang Indonesia. Mulai dari hidangan sehari-hari hingga acara spesial, hampir semua orang menyukai kelezatan ayam goreng yang gurih dan renyah.

Tapi sering kali, ayam goreng buatan rumah terasa biasa saja, apalagi kalau cuma dimarinasi dengan garam dan bawang putih.

Nah, resep dari Chef Rudy yang sempat viral di TikTok ini bisa jadi solusi buat kamu yang ingin menghadirkan ayam goreng dengan rasa lebih spesial tanpa ribet.

Rahasia dari ayam goreng ini terletak pada penggunaan mayonaise homemade sebagai bahan marinasi. Jangan salah, mayonaise di sini bukan dari kemasan, melainkan dibuat langsung dengan telur, minyak, dan cuka yang diblender cepat.

Campuran sederhana ini menghasilkan saus creamy yang membantu bumbu melekat sempurna sekaligus membuat daging ayam lebih juicy.

Bahan Ayam Goreng Mayonaise Ala Chef Rudy

Bahan 1 (untuk diblender):

- 1 butir telur mentah

- 3 sdm minyak goreng

- 1 sdt cuka

Bahan 2:

- 1/2 kg ayam, potong sesuai selera, cuci bersih lalu tiriskan

Bahan 3 (bumbu kering):

- 1 sachet bumbu marinasi instan

- 1sachet bawang putih bubuk

- 1/2 sdt Ladaku merica bubuk

- 2 sdm maizena

Cara Membuat Ayam Goreng Mayonaise Ala Chef Rudy

1. Blender semua Bahan 1 selama ±1 menit hingga berubah tekstur seperti mayonaise.

2. Masukkan ayam ke dalam campuran tersebut, lalu tambahkan semua Bahan 3, aduk hingga tercampur rata.

3. Dimakan ayam minimal 30 menit, atau lebih lama jika ingin bumbu lebih meresap.

4. Panaskan minyak, goreng ayam dengan api sedang selama ±13 menit hingga kuning keemasan.