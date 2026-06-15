7 Manfaat Medis Menjalani Diet Intermittent Fasting bagi Tubuh, Bisa Jaga Kesehatan Fisik!

intermittent fasting.
Jawapos.com - Metode intermittent fasting atau diet puasa kini semakin populer sebagai salah satu opsi gaya hidup modern untuk meraih kebugaran fisik yang optimal.
Berbeda dengan program diet tradisional yang berfokus pada pembatasan jenis menu, metode ini lebih menekankan pada pengaturan jendela waktu makan dan berpuasa.
Melansir dari Halodoc, dan kemenkes.go.id berikut adalah tujuh manfaat utama dari penerapan diet puasa bagi kesehatan tubuh :
Ketika tubuh berada dalam jendela waktu berpuasa selama beberapa jam, pasokan glukosa dari makanan akan habis secara bertahap.
Kondisi kekurangan glukosa tersebut memaksa sistem metabolisme tubuh untuk segera memecah cadangan lemak dan mengubahnya menjadi sumber energi alternatif.
Peradangan atau inflamasi di dalam jaringan tubuh merupakan pemicu utama munculnya berbagai macam penyakit degeneratif yang berbahaya.
Pembatasan waktu makan melalui diet puasa terbukti efektif menekan respons inflamasi karena tubuh menerima asupan nutrisi secara teratur.
Kebiasaan mengonsumsi makanan ringan secara terus-menerus dapat memicu kelelahan pada organ pankreas dalam memproduksi hormon pengatur gula darah.
Penerapan jeda puasa secara konsisten mampu menurunkan kadar gula darah sekaligus memperbaiki tingkat sensitivitas hormon insulin terhadap makanan.
Kadar kolesterol jahat dan trigliserida yang tinggi merupakan faktor risiko utama penyumbatan pembuluh darah. Metode intermittent fasting secara medis membantu mengontrol profil lipid darah, sehingga dapat menjaga kelancaran aliran darah dan mencegah penyakit jantung.
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