Bisa Bikin Mual! 5 Makanan Perlu Dihindari Sebelum Naik Pesawat

JawaPos.com - Pernah merasa mual setelah pesawat lepas landas? Apakah perut Anda mulai terasa sakit saat berada di udara?

Pilihan makanan di dalam pesawat sering kali terbatas, yang memperburuk keadaan.

Ketika Anda melewati ketinggian tertentu, tekanan udara berubah, yang langsung memengaruhi tubuh.

Pergerakan dan ruang terbatas di dalam pesawat menyebabkan ketidaknyamanan lebih lanjut.

Cara terbaik untuk menghindari masalah ini adalah membuat pilihan makanan yang tepat sebelum Anda naik pesawat.

Dilansir ndtv, berikut 5 makanan dan minuman yang harus Anda hindari sebelum penerbangan.

1. Apel

Tahukah Anda bahwa apel sulit dicerna? Kandungan serat yang tinggi dapat menyebabkan kembung dan sembelit.

Oleh karena itu, lebih baik mengonsumsi buah-buahan yang ringan di perut, seperti pisang, pepaya, atau jeruk.