Dari Bit hingga Delima, Ini 5 Makanan yang Baik untuk Mendukung Fungsi Tubuh

ilustrasi bayam. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Darah memiliki peran penting dalam menjaga tubuh tetap berfungsi dengan baik. Melalui aliran darah, oksigen, vitamin, mineral, dan berbagai nutrisi dikirim ke seluruh bagian tubuh.
Selain itu, darah juga membantu membawa sisa metabolisme agar dapat dikeluarkan oleh tubuh. Karena itu, menjaga kesehatan darah menjadi salah satu bagian penting dari pola hidup sehat.
Pola makan yang seimbang dengan mengonsumsi makanan kaya nutrisi dapat membantu mendukung fungsi tubuh, termasuk menjaga sirkulasi dan melawan efek stres oksidatif.
Berikut beberapa makanan yang dikenal memiliki kandungan antioksidan, vitamin, dan mineral yang baik untuk mendukung kesehatan tubuh.
Bit menjadi salah satu jenis sayuran yang kaya akan nutrisi dan senyawa antioksidan. Kandungan betalain di dalamnya membantu melindungi sel tubuh dari paparan radikal bebas.
Selain itu, bit juga mengandung serat yang baik untuk pencernaan serta dapat mendukung kesehatan pembuluh darah.
Mengonsumsi bit secara rutin sebagai bagian dari pola makan sehat dapat membantu menjaga sirkulasi darah tetap optimal.
Kunyit bukan hanya digunakan sebagai bumbu masakan, tetapi juga memiliki berbagai kandungan alami yang bermanfaat bagi tubuh.
Senyawa kurkumin dalam kunyit dikenal memiliki sifat antioksidan dan antiperadangan yang dapat membantu tubuh melawan proses peradangan.
Menambahkan kunyit dalam makanan sehari-hari dapat menjadi salah satu cara sederhana untuk meningkatkan asupan nutrisi alami.
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