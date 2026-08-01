Kaya Vitamin dan Antioksidan, 6 Makanan Ini Disebut Baik untuk Ginjal

ilustrasi makanan untuk kesehatan ginjal. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Ginjal merupakan salah satu organ penting dalam tubuh yang berperan menyaring limbah dan menjaga keseimbangan cairan. Oleh karena itu, menjaga kesehatan ginjal perlu dilakukan melalui pola hidup sehat, termasuk memilih makanan yang tepat.
Beberapa jenis buah, sayuran, hingga sumber protein tertentu diketahui memiliki kandungan vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang dapat membantu mendukung fungsi ginjal.
Selain itu, konsumsi makanan tinggi serat juga dapat membantu menjaga tekanan darah serta kadar kolesterol tetap stabil, sehingga turut menurunkan risiko gangguan kesehatan yang berkaitan dengan ginjal.
Dengan menerapkan pola makan seimbang dan memperbanyak asupan makanan bergizi, kesehatan tubuh secara keseluruhan pun dapat lebih terjaga.
Dilansir dari English Jagran, berikut enam makanan kaya nutrisi yang dapat menjadi pilihan untuk membantu menjaga kesehatan ginjal.
Kale merupakan salah satu jenis sayuran hijau yang memiliki kandungan nutrisi cukup tinggi.
Sayuran ini kaya akan berbagai vitamin, mineral, serta senyawa alami yang dapat membantu menjaga kondisi tubuh. Kale juga disebut dapat membantu mengontrol kadar gula darah, sehingga baik dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehat, terutama bagi orang yang perlu menjaga kadar gula tetap stabil.
Apel menjadi salah satu buah yang mudah ditemukan dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan.
Kandungan serat, vitamin, serta mineral di dalamnya membuat apel memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi.
Nutrisi tersebut dipercaya dapat membantu menjaga tekanan darah, sekaligus mendukung kesehatan jantung dan mengurangi risiko berbagai penyakit kronis seperti diabetes.
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom
10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet