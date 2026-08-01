Kaya Vitamin dan Antioksidan, 6 Makanan Ini Disebut Baik untuk Ginjal

JawaPos.com – Ginjal merupakan salah satu organ penting dalam tubuh yang berperan menyaring limbah dan menjaga keseimbangan cairan. Oleh karena itu, menjaga kesehatan ginjal perlu dilakukan melalui pola hidup sehat, termasuk memilih makanan yang tepat.

Beberapa jenis buah, sayuran, hingga sumber protein tertentu diketahui memiliki kandungan vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang dapat membantu mendukung fungsi ginjal.

Selain itu, konsumsi makanan tinggi serat juga dapat membantu menjaga tekanan darah serta kadar kolesterol tetap stabil, sehingga turut menurunkan risiko gangguan kesehatan yang berkaitan dengan ginjal.

Dengan menerapkan pola makan seimbang dan memperbanyak asupan makanan bergizi, kesehatan tubuh secara keseluruhan pun dapat lebih terjaga.

Dilansir dari English Jagran, berikut enam makanan kaya nutrisi yang dapat menjadi pilihan untuk membantu menjaga kesehatan ginjal.

1. Kale Kale merupakan salah satu jenis sayuran hijau yang memiliki kandungan nutrisi cukup tinggi.

Sayuran ini kaya akan berbagai vitamin, mineral, serta senyawa alami yang dapat membantu menjaga kondisi tubuh. Kale juga disebut dapat membantu mengontrol kadar gula darah, sehingga baik dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehat, terutama bagi orang yang perlu menjaga kadar gula tetap stabil.

2. Apel Apel menjadi salah satu buah yang mudah ditemukan dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan.

Kandungan serat, vitamin, serta mineral di dalamnya membuat apel memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi.