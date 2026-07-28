Resep Ayam Filet Saus Mentega Favorit Keluarga, Gurih, Manis, dan Menggugah Selera

Resep Ayam Filet Saus Mentega yang Mudah Dibuat di Rumah./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com – Ayam filet saus mentega menjadi salah satu hidangan favorit karena menawarkan perpaduan rasa gurih, manis, dan sedikit asin yang menggugah selera.

Menggunakan potongan ayam tanpa tulang yang dimasak bersama saus mentega berbumbu, menu ini memiliki tekstur lembut dengan aroma harum yang membuat siapa pun sulit menolaknya.

Selain rasanya yang lezat, ayam filet saus mentega juga sangat mudah dibuat. Hidangan ini cocok dijadikan menu makan sehari-hari, bekal sekolah, bekal kerja, hingga lauk praktis untuk makan siang atau malam bersama keluarga.

Dengan bahan yang sederhana dan proses memasak yang tidak membutuhkan waktu lama, resep ini bisa menjadi pilihan bagi Anda yang ingin menyajikan makanan enak tanpa harus menghabiskan banyak waktu di dapur.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep ayam filet saus mentega yang praktis dan cocok dibuat di rumah.