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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 29 Juli 2026 | 05.13 WIB

Resep Ayam Filet Saus Mentega Favorit Keluarga, Gurih, Manis, dan Menggugah Selera

Resep Ayam Filet Saus Mentega yang Mudah Dibuat di Rumah./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com – Ayam filet saus mentega menjadi salah satu hidangan favorit karena menawarkan perpaduan rasa gurih, manis, dan sedikit asin yang menggugah selera.

Menggunakan potongan ayam tanpa tulang yang dimasak bersama saus mentega berbumbu, menu ini memiliki tekstur lembut dengan aroma harum yang membuat siapa pun sulit menolaknya.

Selain rasanya yang lezat, ayam filet saus mentega juga sangat mudah dibuat. Hidangan ini cocok dijadikan menu makan sehari-hari, bekal sekolah, bekal kerja, hingga lauk praktis untuk makan siang atau malam bersama keluarga.

Dengan bahan yang sederhana dan proses memasak yang tidak membutuhkan waktu lama, resep ini bisa menjadi pilihan bagi Anda yang ingin menyajikan makanan enak tanpa harus menghabiskan banyak waktu di dapur.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep ayam filet saus mentega yang praktis dan cocok dibuat di rumah.

Bahan-bahan Ayam Filet Saus Mentega

Bahan marinasi:

  • 350 gram paha ayam filet
  • ½ buah jeruk nipis
  • 2 sendok makan maizena
  • ½ sendok makan kaldu bubuk

Bahan saus dan tumisan:

  • ½ buah bawang bombai
  • 3 siung bawang putih
  • 1 sendok makan minyak
  • 1 sendok makan margarin
  • 2 sendok makan kecap manis
  • 1 sendok makan saus tiram
  • ½ sendok teh kecap Maggi

Bahan pelengkap:

  • Nasi putih secukupnya
  • Daun bawang
  • Jeruk limau
  • Biji wijen panggang

Cara Membuat Ayam Filet Saus Mentega

  1. Pertama, lakukan marinasi ayam dengan memasukkan ayam filet, perasan jeruk nipis, maizena, dan kaldu bubuk ke dalam wadah. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata, kemudian diamkan selama 10–15 menit agar bumbu meresap.
  2. Iris bawang bombai dan cincang bawang putih hingga halus, lalu sisihkan.
  3. Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masak ayam hingga permukaannya berubah warna menjadi kecokelatan dan teksturnya lebih kering. Setelah matang, angkat ayam lalu potong sesuai selera.
  4. Tumis bawang putih dan bawang bombai hingga mengeluarkan aroma harum.
  5. Masukkan ayam yang sudah dimasak, kemudian tambahkan kecap manis, saus tiram, kecap Maggi, dan margarin. Aduk seluruh bahan hingga saus melapisi ayam dengan sempurna.
  6. Masak beberapa saat menggunakan api besar agar bumbu semakin menyatu dan meresap.
  7. Setelah matang, matikan kompor dan pindahkan ayam filet saus mentega ke dalam wadah penyajian.
  8. Sajikan ayam bersama nasi putih, lalu tambahkan daun bawang, jeruk limau, dan taburan biji wijen panggang agar rasanya semakin nikmat.

Ayam filet saus mentega siap disantap. Menu sederhana ini bisa menjadi pilihan lauk praktis dengan cita rasa spesial yang cocok dinikmati kapan saja.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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