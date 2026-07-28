Ragam Kuliner di Kota Batu: Mulai Dari Kambing Oven Legendaris hingga Ketan di Malam Hari yang Melekat di Hati

JawaPos.com - Kota Batu bukan sekadar destinasi wisata pegunungan dengan udara sejuk yang menenangkan, tetapi juga ruang pertemuan antara keindahan alam dan kekayaan rasa yang sulit dilupakan.

Terletak di dataran tinggi Jawa Timur, kota ini sejak dulu dikenal karena pesonanya yang bahkan sempat disandingkan dengan keindahan Swiss oleh bangsa Belanda.

Julukan “Swiss kecil di Pulau Jawa” bukan tanpa alasan—pemandangan hijau, udara dingin, dan suasana yang tenang membuat siapa pun betah berlama-lama.

Namun di balik dinginnya udara Kota Batu, ada kehangatan lain yang justru lebih membekas: kulinernya. Saat suhu mulai turun, justru di situlah selera makan terasa meningkat.

Dari siang hingga malam, sudut-sudut kota dipenuhi aroma makanan yang menggoda, mulai dari hidangan berat hingga jajanan legendaris yang sudah bertahan puluhan tahun.

Menariknya, perjalanan kuliner ini terasa semakin hidup ketika ditelusuri melalui video YouTube Rumah Canda Melki, yang mengajak penonton menyusuri berbagai tempat makan khas Kota Batu—dari menu Timur Tengah yang unik hingga jajanan malam yang sederhana namun penuh kenangan.

Ragam Kuliner Kota Batu yang Wajib Dicicipi

1. Rumah Makan Mesir, Sensasi Timur Tengah di Tengah Dingin Kota Batu

Di sekitar Alun-alun Kota Batu, terdapat sebuah tempat makan unik yang menghadirkan cita rasa Timur Tengah yang sudah disesuaikan dengan lidah Indonesia.