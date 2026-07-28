Resep Salad Hokben Homemade ala Chef Devina Hermawan, Crunchy, Gurih, dan Segar!

Salad Hokben Homemade ala Chef Devina Hermawan: Crunchy, Gurih, dan Segar! Menu Pendamping Favorit untuk Keluarga Saat Buka Puasa dan Sahur (Youtube Devina Hermawan)
JawaPos.com - Salad ini terkenal dengan perpaduan rasa asam manis yang segar, tekstur renyah, serta saus khas yang menggugah selera.
Selain itu, hidangan ini juga mudah dibuat di rumah dengan bahan sederhana dan cocok sebagai pendamping makanan utama.
Salad Hokben adalah salah satu menu populer di restoran cepat saji Jepang yang ada di Indonesia. Dengan bahan utama kol, wortel, dan timun yang diiris tipis, serta saus khas yang creamy dan sedikit asam manis, salad ini selalu menjadi favorit banyak orang.
Versi homemade ala Chef Devina Hermawan ini tetap mempertahankan rasa otentik dengan sentuhan yang lebih sehat dan ekonomis.
Tidak hanya cocok untuk disantap saat berbuka puasa, salad ini juga pas sebagai menu sahur karena ringan, segar, dan membantu tubuh tetap terhidrasi.
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Kombinasi serat dari sayuran serta saus yang kaya rasa membuatnya menjadi pilihan yang sempurna untuk mengawali atau mengakhiri puasa dengan lebih sehat.
Bahan dan Cara Membuatnya
Untuk membuat Salad Hokben Homemade ala Chef Devina Hermawan, bahan-bahan yang dibutuhkan cukup mudah ditemukan di rumah. Berikut beberapa bahan utama yang diperlukan:
Resep Salad Hokben Homemade (6-7 Porsi)
Bahan Utama:
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