Bon-ga Chongak Kimchi Dinobatkan sebagai Kimchi Terbaik Korea Selatan 2026 

kimchi (x @nightskytoday)

JawaPos.com – Bon-ga Chongak Kimchi dari Bon-ga Agricultural Corporation di Cheongdo, Provinsi Gyeongsang Utara, resmi dinobatkan sebagai kimchi terbaik Korea Selatan tahun 2026.

Produk tersebut berhasil meraih Grand Prize sekaligus Prime Minister's Award dalam ajang Korea Kimchi Competition ke-15 yang diumumkan oleh Kementerian Pertanian, Pangan, dan Urusan Pedesaan Korea Selatan pada 26 Juli.

Dikutip dari The Chosun, keunggulan Bon-ga Chongak Kimchi terletak pada penggunaan ekstrak tanaman herbal seperti jujube (kurma merah Korea) dan astragalus, yang berfungsi memperlambat proses fermentasi sekaligus meningkatkan daya simpan.

Teknologi tersebut bahkan sedang dalam proses pengajuan paten. Para juri menilai produk ini mampu mempertahankan tekstur renyah saat masih segar sekaligus menghadirkan cita rasa asam khas kimchi setelah difermentasi.

Selain pemenang utama, Nari-chan Jin Pokki Kimchi dari Nari-chan Agricultural Corporation berhasil meraih Grand Excellence Award.

Sementara itu, tiga produk lainnya memperoleh Excellence Award, yakni Migilchu Yulmu Pokki Kimchi dari Imjingang Kimchi, Somssiga Shintobuli Chongak Kimchi, dan Pokki Kimchi dari Cheongwon Organic.

Empat produk lain juga menerima Encouragement Award sebagai bentuk apresiasi atas kualitasnya.

Pemenang kompetisi memperoleh hadiah uang tunai dengan nilai 5 juta won untuk Grand Prize, 3 juta won bagi Grand Excellence Award, 2 juta won untuk Excellence Award, dan 1 juta won bagi penerima Encouragement Award.

Upacara penyerahan penghargaan dijadwalkan berlangsung pada 20 November, bertepatan dengan peringatan Hari Kimchi ke-7 di Korea Selatan.

Kompetisi yang telah memasuki penyelenggaraan ke-15 ini tidak hanya menilai cita rasa kimchi, tetapi juga aspek kebersihan proses produksi, keamanan pangan, serta penggunaan bahan baku lokal.

Menariknya, tahun ini untuk pertama kalinya proses penjurian turut melibatkan konsumen dan distributor luar negeri, sehingga potensi ekspor menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian.

Pemerintah Korea Selatan berharap ajang ini dapat semakin memperkuat posisi kimchi sebagai salah satu ikon K-food di pasar global.

Para pemenang nantinya akan memperoleh berbagai dukungan promosi, mulai dari kesempatan masuk ke marketplace besar, tampil di program TV home shopping, hingga live commerce.

Langkah ini diharapkan mampu mendorong ekspor kimchi Korea dan memperluas popularitas kuliner tradisional tersebut di berbagai negara.